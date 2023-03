Erfurts Bundesliga-Volleyballerinnen holt ihr Fluch erneut ein

Wiesbaden. Wieder waren Erfurter Bundesliga-Volleyballerinnen nah dran, wie so oft in dieser Saison reichte nicht ganz. Der Abschluss spiegelte die gesamte Saison.

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt hat der Fluch dieser Bundesliga-Saison im letzten Spiel noch einmal eingeholt. Nach Startmühen in Rhythmus gekommen, beherrschten sie am Freitag den gastgebenden VC Wiesbaden, führten 2:0, kämpften bis zuletzt, um das Kapitel 2022/23 mit einer 2:3 (21, 17, -15, -22, -11)-Niederlage abzuschließen.

Die Enttäuschung stand den Erfurterinnen in die Gesichter geschrieben. Wieder nah dran, wieder zweiter Sieger nach fünf Sätzen. Mit dem Pokalwettbewerb erging es den Schwarz-Weißen bereits zum achten Mal in dieser Serie so.

Das sei symptomatisch gewesen, meinte Erfurts Trainer Konstantin Bitter anschließend am Mikro. „Wenn wir gut spielen, spielen wir locker im Mittelfeld. Aber wir können das nicht konstant halten“, erklärte der nach Stuttgart wechselnde Trainer, ohne diesmal aber enttäuscht zu sein. Vielmehr sprach er mit Stolz von seiner Mannschaft, trotz Spannungsabfalls noch einmal eine solche Leistung geboten zu haben.

Kapitänin Antonia Stautz ging voran, wehrte einen Matchball ab, um vielleicht doch ein versöhnliches Ende für ihre Erfurterinnen zu erzwingen. Nach gut zwei Stunden aber ließ sich Rachel Anderson die nächste Chance nicht nehmen und band den Sack zu. Die US-Mittelblockerin stach neben Top-Scorerin Tanja Großer hervor. Sie wurde zur Spielerin der Partie gekürt. Bei den Gästen konnte sich Jaidyn Blanchfield über ihre dritte Silber-Medaille freuen. Bereits im Hinspiel überzeugte sie trotz des damaligen 0:3.

Korevaar kontert mit klasse Aufschlagserie

Die schmerzhafte Niederlage kurz vor Silvester gegen die Hessinnen wollten die Erfurterinnen vergessen machen. Für sie ging es tabellarisch um nichts mehr. Trainer Bitter gab auch deshalb Spielerinnen die Chance, die im Saisonverlauf weniger Einsatzzeiten erhalten hatten. So spielte Mittelblockerin Lena Liegert von Anfang an und erwischte mit ihrem Erfurter Team den Gastgeber auf dem falschen Fuß. In einem bereits unterhaltsamen ersten Satz schien Wiesbaden auf dem Weg zum Satzgewinn. Vier Punkte lag der VCW vorn (21:17), ehe Demi Korevaar mit einem klasse Aufschlagserie konterte.

Diagonalangreiferin Daria Erzen kam mehrfach durch. Und plötzlich hatte ihr Team den Verlauf auf den Kopf gestellt. Gerade noch lag Schwarz-Weiß klar hinten, durch Antonia Stautz‘ Netzroller hieß es nach sieben Zählern in Folge plötzlich Satzball Erfurt und einen Zug später 1:0 nach Sätzen.

Die Kapitänin, die zum ersten Mal in ihrer Laufbahn für den Auswahllehrgang der deutschen Nationalmannschaft im Mai eingeladen worden ist, nahm den Schwung des Momentums mit. Mit knapp übers Netz zischenden Aufgaben legte „Toni“ Stautz den Grundstein, dass die Schwarz-Weißen im zweiten Satz nahtlos anknüpften. Über das 6:1 diktierten sie den Durchgang und sicherten nach dem Netzball von Liza Kastrup einen Punkt.

Wiesbaden nutzt Erfurts Spannungsabfall

Weniger Angriffe, mehr Punkte: Auch durch ein Plus im Block schien sich Erfurt für die Hinspiel-Niederlage revanchieren zu können. So schnell, wie das Hoch kam, fiel die Mannschaft um Bitter in ein Tief. Der VC Wiesbaden zeigte, weshalb er in der Tabelle an Position sechs vier Plätze besser liegt. Mit Rachel Anderson als zwischenzeitlich Punktbeste kontrollierte der Gastgeber vor 1650 Zuschauern das Geschehen, holte sich nach elf Satzbällen sicher den dritten Abschnitt (25:15).

Sieben Tiebreaks hatten die Erfurterinnen zuvor verloren und einen gewonnen. Sie standen noch einmal auf, wehrten sich selbst nach dem nächsten Rückschlag des 2:2 bis zum Schluss des Tiebreaks. Gerade Toni Stautz drückte den Glauben aus, trotz eines zwischenzeitlichen 8:13 (nach einem 7:7) den Fluch noch besiegen zu können. Nach Blanchfield verkürzte sie (10:13). Bitter, das Hanna Hellvig den folgenden „Dankeball“ neben das Feld setze und das Schicksal seinen Lauf nahm.