Erik Schreier stürmt zu Kombinations-Gold

Coronagemäße Siegerehrung: Erik Schreier (TSG Ruhla/WSC 07) stand in der Altersklasse 12 m ganz oben auf dem Podest. Die weitere Reihenfolge: 2. Hugo Ackermann (WSV Schmiedefeld, links), 3. Mika Schlott (SC Motor Zella-Mehlis), 4. Hannes Klee (WSV 07 Kleinschmalkalden), 5. Emil Engelhardt (WSV Schmiedefeld).

Ruhla. Beim Thüringer Schülercup rennt der Ruhlaer Erik Schreier im Crosslauf von Platz sechs an die Spitze. Im Spezialspringen steht Julia Albert ganz oben auf dem Podest.

Der zweite Thüringer Schülercup im Skisprung und in der Nordischen Kombination nach der Wettkampfpause aufgrund der Covid-19-Pandemie stieg am Tag der Deutschen Einheit an der Schanzenanlage „Alte Ruhl“.

Im Vorfeld gemeldet hatten über 90 Nachwuchssportler aus Thüringen und weiteren Bundesländern. Unter Beachtung des Hygienekonzeptes starteten dann 75 Schüler der Altersklassen 9 bis 13 aus allen Thüringer Leistungszentren sowie Gäste vom Niedersächsischen Skiverband aus Braunlage, vom Skiverband Sachsen-Anhalt aus Wernigerode sowie dem nördlichsten Talentezentrum Deutschlands aus Bad Freienwalde (Brandenburg).

Bei günstiger Witterung maßen die jungen Skispringerinnen und Skispringer ihre Kräfte zunächst auf den Schanzen. Danach gab es beim Kombinationslauf auf den Cross-Strecken an der „Alten Ruhl“ spannende Positionskämpfe, wobei die jungen TSG-Sportler beim Kampf um die Podestplätze gut mitmischten.

Julia Albert (S9w) gelang ein Skisprung-Sieg, weitere Medaillengewinner beim Spezialsprunglauf wurden Lia Meyer (AK12/13), Finn Nischan (S11m) und Maximilian Zapf (S13m) mit jeweils dritten Plätzen. In der Nordischen Kombination vollbrachte der elfjährige Erik Schreier (alle TSG/WSC 07 Ruhla) ein wahres Meisterstück, indem er beim Kombinationslauf der Altersklasse 12 über zwei Kilometer das Feld komplett – aus Startposition sechs nach dem Sprunglauf von hinten aufrollte und als souveräner Sieger über die Ziellinie spurtete.

Ronny Ackermanns Sohn Hugo wird Zweiter

Die zwei Kilometer bewältigte Erik Schreier in 7:16 Minuten. Damit verwies er Hugo Ackermann (7:56 min/WSV Schmiedefeld), den Sohn des mehrfachen Kombinations-Weltmeisters Ronny Ackermann, deutlich auf Platz zwei. Neben Ronny Ackermann waren mit Kati Wilhelm (mit Tochter Lotta, SC Steinbach-Hallenberg) und Gerd Siegmund (mit Sohn Levi, WSV Brotterode) weitere ehemalige Weltmeister und Olympiamedaillengewinner an der Schanzenanlage zu Gast.

Gut unterwegs: Maximilian Zapf (WSC 07 Ruhla, links), der gerade Thor Arne Koch (SC Motor Zella-Mehlis) überholt hat, rennt am Ende auf Platz zwei in der Nordischen Kombination der AK 13m. Foto: Klaus Fink

Für den ausrichtenden WSC Ruhla erkämpften neben Erik Schreier auch Jannik Rudloff (S11m) und Maximilian Zapf (S13m, jeweils Platz 2) sowie Julia Albert und Lia Meyer (jeweils Platz 3) weitere WSC-Talente einen Podestplatz in der Nordischen Kombination. Darüber hinaus gab es einige gute Platzierungen knapp am „Treppchen“ vorbei auf den Rängen vier bis sieben.

Neben den Sportfunktionären der TSG Ruhla um Vorsitzende Cornelia Schomburg und Wettkampfleiter Roland Quent übergaben die Medaillen auch Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch und Schalksmühles Bürgermeister Jörg Schönenberg. Gemeinsam mit einer kleinen Delegation der Städtepartnerschaft Ruhla-Schalksmühle hatten die beiden Rathauschefs den Sprunglauf von der Hans-Heß-Schanze verfolgt.

Für Samstag, 7. November, hat der WSC 07 Ruhla mit einem Abendsprunglauf, ausgeschrieben für Bambini bis Senioren und Masters, den nächsten „Flugtag“ auf seiner Schanzenanlage geplant.

Medaillengewinner der TSG Ruhla: Spezialsprunglauf: 1. Julia Albert, 3. Lia Meyer, Finn Nischan, Maximilian Zapf, Kombination: 1. Erik Schreier, 2. Jannik Rudloff, Maximilian Zapf, 3. Julia Albert, Lia Meyer.