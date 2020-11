Tischtennis-Verbandsligist Gothaer SV nach erstem Saisonsieg erleichtert

Das Geräusch des Steines, der den Gothaern vom Herzen fiel, war gefühlt in der gesamten Halle hörbar. Nach über drei Stunden Spielzeit hatte der Gothaer SV den TTC Oberbösa in der Verbandsliga Staffel Ost niedergerungen. Das 9:4 bedeutete nach drei Niederlagen zuvor nicht nur den ersten Sieg, sondern vor allem Erleichterung.

„Wir wollten unbedingt mit einem guten Gefühl in die Pause gehen, das ist uns gelungen. Wir sind sehr froh darüber, endlich den Bock umgestoßen zu haben“, zeigte sich der diesmal an Nummer vier aufgestellte Philipp-Alexander Wagner sehr zufrieden.

Obwohl die Gothaer wieder einmal nicht alle Leute an Bord hatten – so fehlten diesmal Heiko Langer und Heike Hülß – sollte sich die erstmalige Teilnahme von Andreas Schulz als Trumpfkarte herausstellen. Der beruflich und privat sehr eingespannte ehemalige Regionalliga-Spieler, der vor der Saison vom USV Jena zurückkehrte, sagte seine Teilnahme zu und hatte mit seinen 2,5 Punkten als Nummer eins großen Anteil am Heimerfolg.

Hitzige und emotionale Duelle

Insgesamt war dieser natürlich verdient, war aber nicht so deutlich, wie es das Endresultat vermuten lässt. „Mitunter wurde es sehr hitzig und emotional. Aber der Wille bei uns war da, unbedingt gewinnen zu wollen. Das war die letzten Spiele nicht immer so“, befand Wagner.

Dies zeigte sich bereits in den Doppeln. Während Sebastian Händly/Michael Schielke gewohnt sicher punkteten, rang Schulz mit Partner Mario Hancil das Spitzendoppel 3:0 – dreimal in der Verlängerung – nieder. Dafür verloren Wagner und Philipp Neumann noch nach einer 2:0-Führung.

Die umkämpften Duelle setzten sich in den Einzeln fort. Schulz bewies gegen Christian Funke in den entscheidenden Phasen mehr Nervenstärke (3:1), Händly unterlag in der Verlängerung des fünften Satzes Manuel Gaßmann. Nach Schielkes Niederlage (1:3) holte Wagner durch das 3:2 über David Opitz das Momentum wieder auf die Gothaer Seite. „Das war so ein wenig der Knackpunkt, sonst hätte die ganze Partie kippen können“, so Wagner.

Zwar verlor Ersatzmann Hancil trotz bravouröser Leistung gegen Florian Bochmann 1:3 – da aber in der Folge alle Gothaer punkteten, war der erste Saisonerfolg unter Dach und Fach. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Ost-Staffel so schwierig ist und wir so hart kämpfen müssen. Vieles wäre sicher auch einfacher, wenn wir immer in gewohnter Besetzung spielen könnten. Aber nach der Pause wollen wir genau dort anknüpfen“, hofft nicht nur Wagner auf eine Stabilisierung seiner Mannschaft.