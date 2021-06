Erster Bundesliga-Kampf nach 15 Monaten: Jede Menge Strahlemänner und -frauen

In der 2. Bundesliga feierte der SV 90 Gräfenroda am Sonnabend gegen den AC Suhl inm Fernduell eine Traumrückkehr in den Wettkampfbetrieb. Der Tscheche Jakub Bartecek gab seinen Einstand.

Gräfenroda. Gewichtheben: SV 90 Gräfenroda entscheidet ersten Bundesliga-Kampf nach 15 Monaten gegen AC Suhl klar mit 513,8:400,4 für sich - Zwei Youngster im Klub der Hunderter

Auch die Bundesliga-Gewichtheber Thüringens sind wieder im Wettkampfgeschehen. Ihre Corona-Zwangspause dauerte weit über ein Jahr. Den letzten Kampf es für Gräfenroda gab es Ende Februar 2020 in Heinsheim. Daheim gelang ihnen am 23. November 2019 gegen München ein eindrucksvoll Mannschaftsrekord.

Diese 555,5 Mannschaftspunkte stand für die Gräfenrodaer Sonnabend im Fernkampf der 2. Bundesliga gegen Suhl noch nicht zur Disposition, mit 513,8:400,4 und 3:0 gewannen sie dennoch deutlich – nach 15 Monaten ohne Wettkampf! Und dieses Comeback bot einiges.

Marie-Sophie Breitschuh gelangen mit 46 Kilo im Reißen und 58 im Stoßen 67 Punkte. „Etwas mehr hätte es schon sein können, aber durch die schwierigen Bedingungen der letzten Monate bin ich doch ganz zufrieden.“ Die kleine Gräfenrodaerin durfte nur im Freien und daheim trainieren.

Saskia Brummer steuerte 78 Punkte bei. Sie kam schwer in den Wettkampf. Zweimal konnte sie 61 Kilogramm im Reißen nicht halten, erst beim dritten gelungenen Versuch huschte ihr ein Lächeln übers Gesicht. Im Winter hatte sie sich in Jena den eigenen Kartoffel-Keller zur Mini-Hebebühne umgeräumt. Im Stoßen folgten mit zwei erfolgreichen Versuchen 76 Kilogramm.

Jakub Bartecek (r.) mit seiner Freundin Veronika Volna, die bald auch für Gräfenroda heben will. Foto: René Röder

Erster internationaler Top-Heber für Gräfenroda an der Hantel

Ein Highlight war die Premiere des aus Tschechien angereisten Jakub Bartecek. Der 21-jährige Junioren-EM-Teilnehmer steigerte seine Bestmarke auf 131 Kilogramm im Reißen, vergab im Stoßen im dritten Versuch eine zweite Rekordmarke mit 164 Kilogramm haarscharf. In die Wertung gingen für den 95-Kilo-Mann so 160 Kilo.

Bartecek ist einer von zwei tschechischen Meistern, die schon letztes Jahr in Gräfenroda heben sollten. Corona verhinderte dies. Doch nun, in zwei Wochen, soll auch der 108-Kilo-Mann Jakub Gorny seinen Einstand endlich geben. Vorerst war Bartecek mit seiner Freundin letztes Wochenende Gast von René Holtmann. Der zeigte beiden Gräfenroda, die Zwerge und beherbergte sie. Im Gespräch entpuppte sich Barteceks Freundin Veronika Volna ganz beiläufig als Tschechische Meisterin, die 70 und 88 Kilogramm und 111 Relativpunkten vorweisen kann. Ab September will auch sie, nicht nur als Chauffeurin sondern auch Gewichtheberin in Gräfenroda glänzen – was für eine Story.

Er arbeitet hart an seiner U23-EM-Norm: André Langkabel. Foto: René Röder

Nico Holtmann gelang es durch fehlendes Training noch nicht in seinen Normbereich zu kommen (91/113 kg – 56 Punkte). Er war aber mit der Rundumbetreuung der beiden Tschechen als deren Englisch-Dolmetscher auch doppelt eingespannt.

Bleiben die beiden Top-Heber. Philipp Griebel, der seine Bobfahrer-Ambitionen durch den übermäßigen Aufwand ad acta legte, steuerte 99 Kilogramm schwer , trotz wenig Hebertraining dennoch beachtliche 135 und 165 Kilogramm ohne Fehlversuch bei und übertrumpfte so den Tschechen mit 106 Relativpunkten als Tagesbester noch. Knapp dahinter kam André Langkabel mit 105,2 Punkten. An 140 Kilo im Reißen scheiterte er in leichter Rücklage, 132 gingen ins Protokoll. Und auch im Stoßen waren 165 Kilogramm diesmal noch zu viel. 161 hob er in Durchgang zwei. „Ich habe einiges aufzuholen, möchte mir mein Ziel U23-EM im Herbst noch erfüllen. Aber dafür fehlen halt auch noch zehn Zweikampf-Kilo“, so der zweimalige JEM-Teilnehmer Langkabel.

14-jähriger Hoffnungsträger: Marc Pfeiffer. Er schaffte sensationell die 100 Kilogramm im Stoßen. Foto: René Röder

Zwei Hoffnungsträger in Meister Eckardts „Klub der Hunderter“

Außer Konkurrenz gab noch zwei Strahlemänner. Jonas Wahl (17), der neben Gewichtheben noch ein zweites großes Hobby hat, die Feuerwehr, gelangen mit 73 Kilogramm im Reißen und mit 100 Kilogramm im Stoßen Traummarken. Letztere bringt ihn nun die seit Jahrzehnten bei Nachwuchstalenten begehrte selbstgebastelte Trophäe von Gewichtheber-Urgestein Bernhard Eckardt ein. „100 Kilogramm waren genau das, was ich mir vorgenommen hatte“, so der Gräfenrodaer Schüler zufrieden, der im Herbst mit einer Mechatroniker-Ausbildung in Arnstadt beginnt.

Für großes Staunen sorgte erneut der erst 14-jährige Hammersfelder Marc Pfeiffer. Völlig unaufgeregt gelangen dem 62-Kilo-Leichtgewicht im Reißen 80 und im Stoßen 100 Kilo und so erneut drei neue Schüler-Landesrekorde. „Einfach nur unglaublich, Ende nächstes Jahr hebt er in der Bundesliga, da bin ich mir sicher“, freute sich Trainer René Holtmann. Pfeiffer selbst war nach seinem „Hunderter“ so ausgelaugt, dass er beim Abgang fast strauchelte. „Ich hab‘ einfach alles in den Versuch reingesteckt.“ Erst nahm er die Glückwünsche seine Vereinskollegen in Empfang, dann seine Mutter Diana fest in den Arm, die ihn zweimal in der Woche aus der Nähe von Stadtilm zum Training und auch zu Wettkämpfen fährt.

Der Wettkampf fand äußerst beengt im kleinen Trainingsraum auf 66 Quadratmetern in Gräfenroda und parallel zeitgleich im knapp doppelt so großen Trainingsraum in der Suhler Wolfsgrube statt - ohne Probleme ab. Nur in Sachen Kommunikation lief gar nichts.

Eigentlich sollten die im Internet-Protokoll eingegebenen Daten , mit denen aus Suhl abgeglichen werden. Da spielte der Computer nicht mit, weil in Suhl beide Gruppen nacheinander erst das Reißen, dann das Stoßen absolvierten, in Gräfenroda der Wettkampf durch die räumliche Enge aufgeteilt werden musste. Jeweils nur drei Sportler jeder Gruppe, dazu einer außer Konkurrenz, die Aufstecker bzw. Trainer und das Wettkampfgericht durften zeitgleich im Raum sein. Landestrainer Philipp Schreck versuchte, telefonisch immer wieder nach Suhl durchzukommen. Ohne Erfolg. Im Keller der Wolfsgrube gab es keine Netzverbindung.

Derzeit wächst der Hallenanbau an der Schulturnhalle, die Vorfreude darauf ist riesig. „Und einen brauchbaren Breitband-Internetanschluss bekommt die Schule und die Turnhalle dann auch“, weiß René Holtmann, der dann dennoch zum Schluss zusehends nervöser wurde, weil eine Stunde nach Ende des Wettkampfes immer noch kein Endergebnis aus Suhl vorlag.

In zwei Wochen gibt es den Rückkampf. Wieder getrennt, wieder mit Schnelltestpflicht und strengen Corona-Regeln. Und mit beiden Tschechen Top-Hebern und ein paar Steigerungen soll auch der „runde“ Mannschaftsrekord angepeilt werden. Damit könnte eine verkorksten Saison, mit einem echten Happy End, doch noch gut enden. Nur eine Corona-Verlängerung soll es ab Herbst auf keinen Fall geben.