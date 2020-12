Erster Corona-Fall bei den Black Dragons

Vorerst kein Eishockey in Erfurt: Ob und wie lange die Drachen in Quarantäne müssen, soll sich am Montag entscheiden.

Der Corona-Verdachtsfall beim Eishockey-Oberligisten Black Dragons Erfurt, der am Freitag zur Absage des Auswärtsspiels in Krefeld führte, hat sich bestätigt. Zudem seien laut Verein die Schnelltest zweier weiterer Erfurter Spieler positiv gewesen, deren Laborergebnis steht noch aus. Ob und wie lange die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, soll am Montag das Gesundheitsamt entscheiden.