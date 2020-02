Frankenhausens Fußballer gewinnen Testspiel gegen Siemerode

Nachdem im Trainingslager im tschechischen Teplice Blau-Weiß Bad Frankenhausen sein erstes Testspiel gegen Traktor Malschwitz klar mit 7:0 gewann, folgte am Samstag das zweite Freundschaftsspiel gegen den eine Liga tiefer spielenden Landesklässler SV Grün-Weiß Siemerode. Die Elf von Trainer Marcus Mettke gewann nach einem turbulenten Spiel 4:2. Drei Elfmeter, ein Eigentor und jede Menge Möglichkeiten für weitere Treffer gab es.

Gespielt wurde auf dem Kunstrasen in Bad Frankenhausen. Es schüttete wie aus Kübeln und das Spiel wurde zu einer ungewollten Schlitterpartie auf beiden Seiten. Recht schnell gingen die Gastgeber in der 10. Minute durch Roy Bergner mit einem sehenswerten Sonntagsschuss in Führung. Nur acht Minuten später verwandelte Peet Schmidt einen Strafstoß zum 2:0. Ein ordentliches Tempo legten die Blau-Weißen in der ersten Halbzeit hin und ließen die Eichsfelder kaum ins Spiel kommen. Der Sturmlauf wurde in der 34. Minute mit dem 3:0, wiederum durch Roy Bergner, gekrönt. Jedoch kurz vor der Pause kam es zu einem Missverständnis in der Frankenhäuser Abwehr, ein Eigentor durch Tino Auerbach war die Folge. Somit ging es mit einem 3:1 in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit konnten wir das hohe Tempo nicht mehr halten, die Ordnung ging verloren dazu kamen noch Fehlpässe“, sagte Frankenhausens Trainer Marcus Mettke. Nun kam Siemerode besser ins Spiel und erarbeitete sich Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Angriffsbemühungen der Gäste strandeten überwiegend in der Abwehr der Fliederstädter. In der 58. Minute kam wieder der Pfiff zum Strafstoß für Bad Frankenhausen. Diesen verwandelte Schmidt zum 4:1.

Die ersatzgeschwächt angereisten Gäste kamen noch zu ihrem zweiten Treffer. Einen dritten Strafstoß verwandelte Kevin Taubert für Siemerode.

„Ich ziehe ein positives Fazit aus unserem ersten Testspiel auf heimischen Boden und die vorgegebene Marschroute wurde eingehalten“, äußert sich Mettke nach dem Spiel. Das Ergebnis war für den Strategen zweitrangig. Vielmehr freute ihn, dass die Jungs die taktischen Vorgaben umgesetzt haben. Dadurch zeigte sich auch, dass das Trainingslager sein Zweck erfüllt hat.

Am Freitag geht es dann um 19 Uhr gegen den Achten der Landesklasse, TSV Motor Gispersleben, zum nächsten Freundschaftsspiel auf dem Kunstrasenplatz in Bad Frankenhausen weiter.