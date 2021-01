Erster Sieg für Arnstädter E-Sportler

In der NGL Premiership Two, gelang dem SV 09 Arnstadt endlich der erste Saisonsieg. Gegen den FC Staddeln konnte 3:0 gewonnen werden. Gespielt wird an Gamer-Controllern mit dem Spiel Fifa 21 und Playstation 4.

Geschafft! Die E-Sportler des SV 09 Arnstadt haben am Montag in der NGL Pro Club Premiership Two ihren ersten Saisonsieg feiern können. Die elf Arnstädter besiegten den FC Stadlau mit 3:0, verbleiben aber vier Spieltage vor Saisonende weiter am Ende der Tabelle der zweithöchsten Liga. Die NGL ist die erste Pro-Club-Liga für das beliebte Computerspiel Fifa 21 mit Mannschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Deutschlands größter Community für Computerspieler mit PlayStation 4 und dem beliebten Konsolengame sind mehr als 7500 aktive Spieler in über 200 Vereinen aktiv. In der Blue Division der 1. Liga gewann Montag der FC Carl Zeiss Jena eSports gegen Austrias Wien mit 2:1 und ist als Aufsteiger beachtlicher Vierter der zweigeteilt höchsten Spielklasse.