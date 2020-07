Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Zugang für Frauenfußball-Zweitligist FC Carl Zeiss Jena

Der erste Transfer für die neuen Zweitligafrauen des FC Carl Zeiss Jena ist perfekt: Verteidigerin Annalena Breitenbach wechselt an die Saale. Die 22-Jährige ist im Paradies keine Unbekannte, absolvierte sie hier für den FF USV im Mai 2015 ihr Bundesligadebüt.

Die gebürtige Glauchauerin kam nach Stationen in der Jugend in Leipzig im Jahr 2014 nach Jena, wo sie am hiesigen Sportgymnasium „Johann Christoph Friedrich GutsMuths“ ihr Abitur ablegte. Damals ihre Trainerin in der blau-weißen U 17: Anne Pochert, die sie nun auch wieder anleiten wird.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kampf mit schweren Verletzungen

Nachdem Breitenbach in der Saison 2015/16 kein Spiel für den FF USV in der Bundesliga verpasste, musste die frühere deutsche U-20-Nationalspielerin in den folgenden Spielzeiten mit einigen schweren Verletzungen kämpfen. Im Jahr 2018 wechselte sie zur SGS Essen, nach zwei Jahren steht nun die Rückkehr vom DFB-Pokalfinalisten nach Jena an.

Breitenbach selbst freut sich auf das Wiedersehen mit ihren alten Bekannten: „Mit Jena verbinde ich eine wunderschöne Stadt, feste Freundschaften und super Möglichkeiten, Studium und Fußball kombinieren zu können. Hier hat man tolle Bedingungen, um hochklassigen Fußball zu spielen. Deshalb bin ich mir sicher, dass dies der richtige Schritt für mich ist und freue mich auf eine schöne und sportlich erfolgreiche Zeit.“

Und was sagt Anne Pochert? „Ich freue mich sehr, dass sich Annalena für eine Rückkehr nach Jena entschieden hat“, so ihre frühere und künftige Trainerin. „Trotz ihrer noch jungen Jahre bringt sie schon eine gewisse Erfahrung mit. Sie kennt Stadt und Verein bestens, so wird die Eingewöhnung nicht schwer. Ich denke, sie ist eine wichtige Verstärkung.“