Erstes Duell gegen SV Babelsberg: Dauerkarte für zehn Auswärtsspiele des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Nicht jeder Fan des FC Carl Zeiss Jena kann die teils weiten Auswärtsfahrten bestreiten: Wie Fußballfans trotzdem am Ball bleiben.

Am Mittwoch tritt der FC Carl Zeiss Jena im Auswärtsspiel beim SV Babelsberg 03 an. Anstoß der Partie in der Regionalliga Nordost ist um 19 Uhr. Unsere Zeitung überträgt das Spiel im Livestream – es ist die erste Übertragung von insgesamt zehn Auswärtsspielen des FC Carl Zeiss Jena in dieser Saison, die live nur bei uns laufen.

Fußballfans, die noch keine Abonnenten unserer Zeitung oder unserer Digitalangebote sind, können jetzt den Saisonpass buchen, um keine der Partien zu verpassen. Sie erhalten damit Zugang zu den zehn FCC-Livespielen, haben aber auch die Möglichkeit, weitere zehn Livespiele der Thüringer Konkurrenz zu sehen. Darüber hinaus bietet der Saisonpass die Möglichkeit, alle Plus-Artikel über den FC Carl Zeiss Jena, aber auch über andere Ereignisse in der Region zu lesen und damit immer auf Ballhöhe zu bleiben.

Die Übertragung folgender Partien ist bei otz.de geplant (Stand 14. August):

• 3. Spieltag (Mittwoch, 16. August 2023, 19 Uhr): SV Babelsberg 03 – FC Carl Zeiss Jena

• 5. Spieltag (Freitag, 25. August 2023, 19 Uhr): BFC Dynamo – FC Carl Zeiss Jena

• 7. Spieltag (Samstag, 16. September, 13 Uhr): Hertha BSC II – FC Carl Zeiss Jena

• 13. Spieltag*: Berliner AK – FC Carl Zeiss Jena

• 15. Spieltag*: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena

• 17. Spieltag*: FC Eilenburg – FC Carl Zeiss Jena

• 19. Spieltag*: Greifswalder FC – FC Carl Zeiss Jena

• 23. Spieltag*: Luckenwalde – FC Carl Zeiss Jena

• 25. Spieltag*: Viktoria Berlin – FC Carl Zeiss Jena

• 27. Spieltag*: FC Hansa Rostock II – FC Carl Zeiss Jena

* Die zeitgenaue Ansetzung durch den Nordostdeutschen Fußballverband ist noch nicht erfolgt.

Die Buchung des Livestream-Dauerkarte ist hier möglich. Die Übertragung der Spiele ist jeweils unter www.otz.de/fussball zu sehen.

Aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena:

• Darum hat Maximilian Krauß im Pokalspiel im Kader gefehlt

• Fünf Ohrfeigen von der Alten Dame

• Stimmungsvolles Pokalspiel mit ein paar Turbulenzen: So viel Geld gibt es für den FCC