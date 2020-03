„Erstmal den Alltag organisieren“

Die Sportwelt steht still – und das auf allen Ebenen. Egal, ob die Verlegung der Fußball-Europameisterschaft, der Saisonabbruch im Basketball oder die Sperrung der Anlagen in unserer Region: Der Corona-Virus legt den Sport lahm.

Zum Beispiel beim HSB Bad Blankenburg aus der Mitteldeutschen Handball-Oberliga der Herren. „Die Jungs sollen maximal im Wald laufen“, sagte HSV-Trainer Igor Ardan über den Plan mit seinen Schützlingen. Gemeinsames Training auch außerhalb der Halle, das sei verboten. Die tschechischen und slowakischen Spieler, die ja ohnehin ihren Hauptwohnsitz in und um Bad Blankenburg haben, sind zu Hause. Allerdings bis auf eine Ausnahme: Der 17-jährige David Mysovich hat Thüringen und Deutschland in Richtung seiner Heimatstadt nach Bratislava verlassen und sich dort in eine, für alle aus Deutschland kommenden Menschen angeordnete, 14-tägige Quarantäne begeben. „Ich gehe davon aus, dass er gar nicht mehr für uns spielen wird“, sagt Ardan. Nach seinen Worten dürfe man als Slowake nach der Quarantäne auch bis zu drei Monate lang sein Land nicht mehr verlassen. Währenddessen glaubt Ardan nicht, dass man vielleicht Mitte oder Ende April in der Mitteldeutschen Oberliga wieder um Punkte spielt: „Ich rechne mit einem Abbruch“, sagt der Coach, „die Maßnahmen gehen bestimmt länger als einen Monat“.

„Es geht auch in Apolda nichts“, erklärt Patrick Schatz, der Präsident des dortigen Handballsportvereins. Man beobachte den „dynamischen Prozess, der sich täglich intensiviert“, wie er sagt. Seine Handballer haben allesamt Hausaufgaben bekommen, sollen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten fit halten. Als positiv bewertet er, dass sich der Deutsche Handball-Bund dazu entschlossen hat, die Saison zu Ende zu bringen. Das sei, so sagt es Schatz, im Sinne des Sports. Wann es aber weitergeht, hinter dieser Frage steht derzeit noch ein Fragezeichen in ungeahnter Höhe.

Auch ein paar Kilometer weiter, beim SC 03 Weimar ruht das Geschehen vollends. Corona hat dem Fußball den Zahn gezogen – Michael Junker, der Trainer des Verbandsligisten, wird seine Schützlinge mindestens zehn Tage lang nicht sehen. Der Trainingsplan für zuhause ist mitgegeben, Junker hofft auf die notwendige Selbstdisziplin seiner Jungs. Einen Coroanfall im eigenen Team, den gebe es – bislang zumindest – beim SC 03 Weimar noch nicht.

Man müsse vor dieser Situation besonderen Respekt haben, bemerkt auch Rainer Buschmann, der Trainer der Fußballerinnen des TSV Magdala. Er selbst dürfe schon nur noch zuhause arbeiten – Muße, sich schon intensiv über die Trainingspläne für die Zeit danach zu machen, habe er aber nicht. „Da fehlt mir die Motivation“, sagt er. Man habe Verantwortung der Gesundheit der Spielerinnen gegenüber, der müsse man gerecht werden. „Es geht jetzt ans Eingemachte“, sagt Buschmann. Das Training falle freilich aus, auch der gemeinsame Bowlingabend am vergangenen Samstag wurde kurzfristig abgesagt.

Allen Sportlern gehe es aber gut, die drei Vereine haben keinen Corona-Fall zu vermelden. Dass er gesund ist, hofft auch Triathlet Aljoscha Willgosch. Er kehrte bekanntlich am Sonntag aus dem Trainingslager in Mallorca zurück. Weil Spanien zu den Risikogebieten zählt, steht er für 14 Tage in Quarantäne.

Bei den Handballerinnen des 1. SSV Saalfeld hat man bislang über eine Fortsetzung des Trainings oder irgendwelche individuelle Einheiten noch gar nicht gesprochen, wie Christian Szotowski, der Trainer des Frauen-Landesligist erklärt. Die Kreisstädterinnen wollen nächste Woche erstmals über die kurz- und mittelfristige sportliche Zukunft sprechen, „jetzt haben wir doch sowieso alles andere im Kopf und müssen unseren Alltag erstmal organisieren.“

Szotowski ist sich zudem unsicher, ob es überhaupt noch einmal in dieser Saison um Punkte geht: „Ein Abbruch wäre für uns aus sportlicher Sicht sicherlich ärgerlich, aber eben auch nicht zu ändern.“ Dennoch werde er seinen Schützlingen ab nächste Woche separate Waldläufe anbieten, denn „ein bisschen fit halten wäre schon nicht schlecht“.

In Rudolstadt bei den Kickern des FC Einheit sieht man das etwas anders. Deren Trainer Holger Jähnisch spricht sich gegen einen Abbruch der Saison aus: „Die Saison nach hinten verschieben und bis 30. Juni spielen. Da hat man noch einmal drei Wochen und mit dem Pokalspieltag fünf Termine gewonnen. Ich bin nicht für Abbruch oder für nur Aufsteiger und im nächsten Jahr mehr Absteiger.“ Und weiter: „Man sollte die Saison nach der Corona-Krise in aller Ruhe zu Ende spielen. Aber ich denke, das wird wohl nicht so werden“, sagt Jähnisch; auch wenn mit der Verlegung der EM in das kommende Jahr zumindest hier die Voraussetzung für eine Verlängerung der Punktspielsaison gegeben wäre.

Geübt würde derzeit freilich nicht. „Da die Stadt die Sportanlagen gesperrt hat, kann man ohnehin nicht auf dem Gelände trainieren“, sagt Oberliga-Trainer Holger Jähnisch. „Damit ist uns die Entscheidung ja abgenommen worden.“ Er gehe davon aus, dass jeder von sich aus zuhause etwas macht und beispielsweise läuft. Entsprechende Screenshots werden seit Montag bei den Oberliga-Kickern in Whatsapp-Gruppen geteilt.

Liga-Konkurrent FSV Martinroda absolvierte am vergangenen Donnerstag noch sein Mannschaftstraining, noch am Abend schickte er seine Kicker vorsorglich in Kurzurlaub. Der Vorstand hat beschlossen den Trainingsbetrieb bis zum 25. März auszusetzen, um Spieler und Angehörige vor dem Coronavirus zu schützen. Noch Freitag erarbeitete das Trainer-Team Robert Fischer/Sandro Kubitza für zwei Wochen detaillierte Trainingspläne. Nun bleibt nur die Hoffnung auf eine schnelle Wiederaufnahme der Saison.

Elf Spiele sind offen, Mittwochspieltage sind durch die großen Entfernungen und berufliche Einbindungen kaum möglich. Robert Fischer sagt dazu: „Ich wüsste nicht, wie zum Beispiel Krieschow es schaffen könnte, an einem Mittwoch aus Brandenburg zu uns zu kommen.“ Auch in den Juni hinein spielen ginge kaum, würde einen Personalnotstand durch längst verplante Urlaubsreisen der Spieler auslösen.

Aufgrund der Entwicklung, dem Verlauf und Empfehlungen zum Coronavirus, haben sich alle Abteilungen des SV Arnstadt, darunter die Jugendtrainer und der Vorstand am vergangenen Freitag entschieden bis einschließlich 27. März den Trainings- und Wettkampfbetrieb aller Abteilungen (unter anderem auch Dart und Tischtennis) einzustellen. „Dieser Schritt war notwendig, um unseren fürsorglichen Pflichten zum Schutz aller Kinder, Jugendlichen, deren Familien und allen Vereinsmitgliedern nachzukommen. Wir werden die Entwicklungen beobachten und die Situation neu bewerten“, sagt Sportchef Hagen Becker. Die Fußball-Spieler besonders der beiden Männer-Teams trainieren bis dahin individuell, bekamen vom Trainerstab einen Trainingsplan mit nach Hause, der über Handy und soziale Medien abgestimmt und von den Trainern Martin Hauswald und Co Felix Müller analysiert werde. Würde sich die Lage entschärfen, wäre frühestens ab 30. März auch wieder an ein gemeinsames Mannschaftstraining zu denken.

Arnstadts Thüringenliga-Rivale SpVgg. Geratal stellte den Trainings- und Wettkampfbetrieb aller Mannschaften bis auf weiteres ein. „Unsere Entscheidung haben wir im Sinne des Allgemeinwohls unserer Gesellschaft und aus Solidarität vor allem zum Schutz älterer und kranker Menschen getroffen“, so Geratals Präsident Friedel Kirst. Nun soll die Entwicklung beobachtet werden, ob die Saison wieder aufgenommen werden kann, sieht er skeptisch. Geratals Co-Trainer Robin Keiner sagt: „Nachdem sich die Lage täglich verändert, ist eine Aussage über die Dauer der Pause im Moment kaum möglich.“ Die Spieler halten sich in Absprache mit dem Trainer-Team Walter Jänicke und Robin Keiner vorerst selbst fit.

Beim Fußball-Kreisoberligisten SV 1883 Schwarza haben die Spieler quasi frei, „auch wenn es natürlich gut wäre, wenn jeder etwas für seine Fitness tun würde“, sagt Abteilungsleiter Andreas Granowski. Der Versuch, zumindest mal ein bisschen Fußballtennis zu spielen, war ebenfalls zum Scheitern verurteilt: „Hier im Gemeindetal sind alle Sportstätten gesperrt oder geschlossen, der Sportplatz ebenso wie die Bowlingbahn“, sagt Granowski. Dass in zwei Wochen das Problem gelöst ist, daran glaubt der Abteilungsleiter nicht: „Wir können froh sein, wenn wir vielleicht im Juni oder Juli die Saison zu Ende spielen können.“