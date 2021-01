Erstmals Ultra-Lauf bei Holzlandlauf in Hermsdorf geplant

Hermsdorf Zum 45. Holzlandlauf in Hermsdorf am 11. September 2021 wird es einen Ultra-Lauf über 45 Kilometer geben.

Was bis zum Jahreswechsel nur als Idee durch den Äther schwirrte, ist jetzt Gewissheit. Zum 45. Holzlandlauf in Hermsdorf am 11. September 2021 wird es einen Ultra-Lauf über 45 Kilometer geben. „Wir denken, dass es dafür eine Szene gibt. Es gibt genügend Vorbilder in Mitteldeutschland. Da haben sich auch diese langen Läufe etabliert. Warum sollte so etwas nicht auch in Hermsdorf funktionieren?“, sagte Michael Stahn, Gesamtleiter des Hermsdorfer Holzlandlaufes.

Der Ideengeber war Torsten Hentsch, der Marathon-Mann von Hermsdorf. „Torsten gehört zu unserem Verein. Er ist nicht nur ein aktiver Läufer, er hilft uns auch. In Auswertung des letzten Holzlandlaufes meinte er, ob wir nicht einen Ultra-Lauf anbieten sollten“, sagte Stahn über die Entstehungsgeschichte. Die Länge für den Lauf war schnell gefunden. Zum 45. Holzlandlauf führt der Ultra-Lauf über 45 Kilometer.

Der Aufwand für das zusätzliche Strecken-Angebot scheint überschaubar. „Wir haben ja sowieso die 22-Kilomter-Strecke im Programm. Die Ultras werden dann die Strecke zweimal absolvieren und dann jeweils noch eine kleine Runde im Stadion laufen. Dann hätten wir exakt die 45 Kilometer“, sagte Stahn.

Hentsch hat die Ausschreibung für den Lauftag im September mittlerweile unter Dach und Fach.

Er hat den Termin an den übergeordneten Dachverband der Ultra-Läufer weitergegeben. „Bis September ist zwar noch etwas Zeit. Die Läufer planen aber früh ihre Saison. Deshalb ist es wichtig, den Termin so früh wie möglich den Lauf-Spezialisten mitzuteilen“, sagte Hentsch.

Um den Ultra-Läufern auch einen gewissen Rahmen zu bieten, soll der lange Kanten schon eine Stunde vor den beiden anderen Hauptläufen über elf und 22 Kilometer gestartet werden – also ab 9 Uhr. „Wir wissen zwar heute noch nicht, wie sich das Thema Corona bis dahin entwickelt. Wir wollen aber diese Läufer auch in unser Programm mit einbinden. Sie sollen im Ziel von den anderen Läufern begrüßt werden.“

Eine Athletin hat Michael Stahn schon jetzt auf seinem Wunsch-Zettel stehen. „Wenn wir Daniela Oemus gewinnen könnten, wäre das natürlich ein Ding. Sie trainiert ja unheimlich fleißig. Sollte sie bei der Premiere dabei sein, hätten wir ein prominiertes Zugpferd“, sagte Hentsch.

Stahn hofft auf 20 bis 30 Anmeldungen für die lange Strecke. Hentsch ist da schon mutiger. „Ich würde mir natürlich 45 Ultras wünschen. Das wär’s. Dann hätten wir dreimal die Zahl 45. Dann würden beim 45. Holzlandlauf 45 Sportler die 45 Kilometer laufen.“