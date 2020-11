Diesmal ist sie überschaubar, die Trainingsgruppe von Erhard Wachtelborn. Um die zehn jungen Sportlerinnen und Sportler begrüßt der Trainer und Abteilungsleiter Leichtathletik beim TSV Germania 1887 in der Neustädter Sport- und Festhalle.

Diese gehen fast ein wenig unter – oder verteilten sich clever, denn springen, laufen, hüpfen können sie schließlich alle. Doch ein, zwei Ansagen des 69-Jährigen und die kleine Trainingsgruppe ist bereit für die nächste Übung. Heute steht Lauftraining auf dem Plan, Rundenläufe, kleine Sprinteinheiten, für die Kondition eben.

Kondition ist das Stichwort, denn diese fehle vielen seiner Schützlinge in diesem besonderen Sportjahr, so Wachtelborn, der seit nunmehr 60 Jahren dem TSV Germania die Treue hält. Davon 25 Jahre als Abteilungsleiter der Leichtathleten, die im Sommer das Stadion in der Goethestraße nutzen.

Aktiv im Sprung, Wurf und Lauf

„Aufgrund von Corona haben wir dieses Jahr mit dem Nachwuchs bis vor ein paar Wochen noch draußen trainiert, damit sich die Kinder zumindest etwas bewegen können. Natürlich kann dies nicht die ausgefallenen Wettkämpfe ersetzen“, sagt Erhard Wachtelborn, der zusammen mit seinem siebenköpfigen Trainerstab derzeit 116 aktive Sportler betreut.

Im Fokus steht die Nachwuchsarbeit. Immer montags trainieren die Jüngsten im Alter von fünf bis 12 Jahre. Bei guten Leistungen winkt die Aufnahme zu den Aktiven, die freitags ihre Einheiten absolvieren.

Normalerweise nehmen die Neustädter Leichtathleten an 50 bis 55 Wettkämpfen im Jahr teil. 2020 waren es gerade einmal sechs, allesamt im Januar und Februar, vor dem ersten Corona-Lockdown.

„Die Silvesterläufe können wir wohl ebenfalls abhaken. Wir wären glücklich, wenn es überhaupt zu einer Hallensaison über den Winter kommt“, sagt Erhard Wachtelborn.

In Eigenverantwortung und mit fleißigen Helfern organisiert der TSV Germania jährlich zwei Veranstaltungen – die landesoffenen Hallenmehrkampfmeisterschaften bestehend aus Ballschocken, 30-Meter-Lauf und Dreierhopp sowie die Hallenhochsprung-Meisterschaft, zu der sich immer im Dezember Springer aus allen Altersgruppen anmelden können.

Starter aus ganz Thüringen

„Die 24. Auflage des Mehrkampfes mussten wir im März kurz vor dem ersten Lockdown absagen. Leider kann nun auch der Hochsprung am ersten Dezemberwochenende nicht stattfinden“, verkündet Wachtelborn geknickt. Die Teilnehmer kamen die vergangenen Jahre nicht nur aus dem Saale-Orla-Kreis. Ebenso waren Starter und Schulen aus Gera, Jena, Bad Köstritz oder sogar Suhl mit dabei.

Bisher kein Mitgliederschwund

Auch Fritz Gruner wäre wieder mitgesprungen. Der 12-Jährige ist seit seinem fünften Lebensjahr im Verein, ihm gefällt das komplette Paket aus Sprung, Wurf und Crosslauf. „So bekomme ich den Kopf gut frei und kann mich fit halten“, sagt er. Dass dieses Jahr nicht viel passiert ist, ärgert ihn.

„Das Training war durch die ganzen Umstände recht eintönig und im Stadion war es ab September dann auch ziemlich kalt.“ Der junge Leichtathlet hofft auf eine Besserung im nächsten Jahr, hält sich solange durch Läufe mit Mutti und seinem Bruder sowie Fahrradtouren mit den Freunden bei Laune.

Bisher verzeichnet der TSV Germania keinen Mitgliederschwund im Coronajahr 2020. Die Kinder seien etwas hippeliger als sonst, aber sie sind noch da, so der Abteilungsleiter. Im Januar feiert Erhard Wachtelborn den 70. Geburtstag. Sein Wunschgeschenk wäre, dass zumindest die 25. Neustädter Hallenmehrkampfmeisterschaften im März kommenden Jahres wieder stattfinden können.