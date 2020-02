Es geht wieder los bei RWE – und keiner weiß, wohin

Steffen Knäbe, neuer sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Rot-Weiß Erfurt, zieht seinen imaginären Hut vor seinen Spielern und Mitarbeitern sowie den Fans: „Riesenrespekt, wie engagiert alle mit der gegenwärtigen Situation der ungewissen Zukunft umgehen.“ Einer ungewissen Zukunft, für die der bestellte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt durch sein Wirken beim FC Rot-Weiß maßgeblich mitverantwortlich ist. Die Regionalligamannschaft existiert nicht mehr, das Nachwuchsleistungszentrum nur noch bis Saisonende.

Dem Insolvenzverwalter zum Trotz aber gibt es Menschen, denen der Traditionsklub FC Rot-Weiß Erfurt am Herzen liegt. Ein Bündnis aus Fanrat, Nachwuchs-Paten und den Ultras aus der Steigerwaldkurve will mit den Verantwortlichen und Trainern im Leistungszentrum alles dafür tun, dass zumindest der Nachwuchs am Leben bleibt. Am Sonntag nämlich startet die Regionalliga bei der U19 und U17 ins Jahr 2020. Am 16. Spieltag, dem dritten der Rückrunde, empfängt die Erfurter U19 den Berliner SC ab 12 Uhr im Cyriaksgebreite, wo eine Stunde später der jüngere RWE-Jahrgang Union Berlin II zu Gast hat. Dabei übernimmt das Fan-Bündnis ehrenamtlich zusammen mit den NLZ-Beschäftigten alle organisatorischen Aufgaben vor Ort wie Eintritt, Versorgung (Bratwurststand, Getränke) und Ordnungsdienst.

Michael Kummer, Chef des Fanrats, hofft, dass möglichst viele Zuschauer ins Gebreite kommen: „Denn alle Einnahmen und erhoffte Spenden fließen vollumfänglich ins NLZ.“ Kummer weiter: „Wir hoffen auf 500 bis 1000 Zuschauer, die wegen der nicht allzu üppigen Parkmöglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sollten. Die Straßenbahn fährt direkt zum Gebreite.“

Die U19 des FC Rot-Weiß wird nun wieder von Robin Krüger gecoacht, der das Team bis zu seiner Ernennung zum Männer-Chefcoach bereits unter seinen Fittichen hatte: „Ich bin mit ganzem Herzen dabei“, sagt Krüger, und nach kurzem Überlegen: „Natürlich hoffe ich darauf, dass es gelingt, für die kommende Saison eine Mannschaft in der Männer-Oberliga zu haben. Einige meiner U19-Spieler, die altersbedingt aus dem Nachwuchs ausscheiden, wären sicher gern Bestandteil des neuen Oberligisten.“ Zukunftsvision, denn momentan müssen nicht nur Krüger, sondern alle Mitarbeiter und Trainer des NLZ mit in etwa der Hälfte des ihnen zustehenden Gehalts auskommen. Ein unhaltbarer Zustand, an dem einzig der Insolvenzverwalter etwas ändern kann. Vielleicht gelingt ihm ja wenigstens das!

Steffen Knäbe blickt indes nicht ohne Hoffnung voraus: „Nach der Saison fallen infolge der Insolvenz die Fördergelder des DFB für das NLZ weg. Es scheint mir nicht unmöglich, dass wir die dennoch generieren können. Wichtig, dass wir so schnell wie möglich die Verhältnisse geklärt bekommen. Wir sitzen in den Startlöchern. Die Saison 2020/21 muss geplant werden. Wir sind trotz der alles erschwerenden Verhältnisse schon dabei.“ Jedoch bräuchten alle Beteiligten spätestens in zwei, drei Wochen Klarheit. Knäbe ist sich sicher: „Wir können mit den hiesigen Voraussetzung wie dem großen Einzugsgebiet Thüringen, Osthessen und Nordbayern und den gemachten Erfahrungen im Nachwuchsfußball das NLZ mittel- oder langfristig auf eine Ebene heben, die deutlich besser sein kann, als sie je war.“