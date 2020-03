„Es ist für mich kein Neuland“

Er gehört zum Sport im Landkreis wie kein anderer: Heinz Schilling aus Rottenbach. Jetzt übernahm der 73-Jährige die ehrenamtliche Funktion des Seniorenbeauftragten im Kreissportbund „Saale-Schwarza“. Wir unterhielten uns mit dem Fußballfan über diese Funktion, seinen Vorgänger Hans-Jürgen Frost und die Planungen für dieses Jahr.

Zunächst einmal Glückwunsch zur neuen Funktion. Als 73-Jähriger eine neue Aufgabe zu übernehmen ist ja nicht so selbstverständlich.

Na so neu ist sie ja nicht. Ich bin ja seit vielen Jahren Mitglied der Seniorensportkommission im KSB und habe da schon viel Erfahrung sammeln können. Insofern ist es eigentlich kein Neuland.

Mussten Sie lange überlegen, ob Sie die Funktion übernehmen?

Wie gesagt, die Verbindung zum Seniorensport gibt es schon sehr lange. Das war einerseits ein Punkt, warum ich zugesagt habe. Außerdem erfahre ich hier von den hauptamtlichen KSB-Verantwortlichen viel Unterstützung. Zudem kenne ich mich mit dem Funktionärsleben im Sport aus: Seit 1966 bin ich in verschiedenen Bereichen tätig. Das schafft Verbindungen und Kontakte, die mir natürlich jetzt auch zugute kommen.

Sie begleiten diese Funktion ehrenamtlich, ihr Vorgänger hauptamtlich. Warum kam es zu dieser Veränderung?

Es hat vor allem finanzielle Hintergründe. Nachdem vor Monaten die Delegierten des Kreissporttages eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge ablehnten, blieb nur noch die Möglichkeit, die Seniorenarbeit ehrenamtlich zu betreuen. Es gab einfach der Haushalt nicht mehr her. Der hauptamtlich Verantwortliche für die Seniorenarbeit war bislang fast ein Alleinstellungsmerkmal unseres KSB; meines Wissens gab es so etwas nur noch im Altenburger Land.

Hat die fehlende Hauptamtlichkeit Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit?

Ich hoffe nicht. Wir wollen keinen Abbruch in Quantität und Qualität der Arbeit. Zugute kommt da auch die weitere Unterstützung von Hans-Jürgen Frost, der vor allem bei der Kontaktpflege mit Sponsoren zur Verfügung steht.

Allerdings gibt es jetzt nur noch einmal in der Woche, jeweils donnerstags, eine Sprechzeit bei Ihnen. Wie kann man da die Qualität der Arbeit halten?

Wir haben bereits im Dezember die Vereine darüber informiert. Die Mehrheit begrüßte diese Regelung. Außerdem stehe ich ja auch an anderen Tagen beispielsweise am Telefon zur Verfügung, kann man auch für andere Tagen Termine ausmachen. Man ist bei den Vereinen froh, dass es weiterhin einen Ansprechpartner für die Belange der Älteren gibt. Immerhin sind fast neununddreißig Prozent der Mitglieder in Sportvereinen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über fünfzig Jahre.

Also sind die Erfahrungen der ersten Wochen positiv?

Absolut. Aber man muss auch zugeben, dass wir natürlich erstmal Erfahrungen sammeln müssen. Das Ehrenamt in dieser Funktion ist neu, da gibt es durchaus manchmal die Notwendigkeit, hier und da noch etwas zu verändern. Aber gegenwärtig läuft es recht gut, es verlief alles nahtlos.

Ist dieser Wechsel zur Ehrenamtlichkeit endgültig? Wenn die Beiträge in den nächsten Jahren angehoben werden, könnte man ja wieder zur Hauptamtlichkeit zurückkehren.

Schwer zu sagen. Vielleicht kehrt man später wieder zu einem Vertragsverhältnis und damit zur Hauptamtlichkeit zurück. Aber darüber zu spekulieren, ist auf jeden Fall zu früh.

Die Beratung der Vereine ist die eine Seite, die andere die sportlichen Angebote. Was passiert nach dem personellen Wechsel mit dem Sportaktivtag, was mit den Kreisseniorenspielen?

Beides werden wir auch in diesem Jahr anbieten. Der Sportaktivtag ist dank des Engagements von Hans-Jürgen Frost ein fester Bestandteil seit 13 Jahren, den wird es in seiner Form der vergangenen Jahre auch dieses Jahr am 13. Mai geben. Sämtliche Partner, aber auch Sponsoren und beteiligte Firmen haben eine weitere Zusammenarbeit zugesagt. Gleiches trifft auf die Kreisseniorenspiele zu.

Wie viele Angebote wird es geben?

Insgesamt elf, wie auch in den Jahren zuvor. Für Fußball und Sportschießen gibt es zudem schon Anmeldungen. Los geht es aber mit den Leichtathleten, die bei der Bahneröffnung in Saalfeld mit dabei sein können. Und wir streben natürlich an, dass auch in diesem Jahr mehr als 200 Sportler diese Angebote wahrnehmen.