Glücklicher Sieger: In einem spannenden Finale behielt der ESSC (Florian Matzke) gegen einen starken SV Sömmerda die Oberhand.

ESSC gewinnt Feuerwerk in der Volksschwimmhalle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ESSC gewinnt Feuerwerk in der Volksschwimmhalle

Die Rollen waren klar verteilt: Hier der SV Sömmerda, der den Thüringer Landespokal im Wasserball erst einmal, nämlich vor 26 Jahren, gewonnen hatte. Dort der Erfurter SSC, amtierender Landesmeister und Rekordpokalsieger. Doch mit kompletter Mannschaftsstärke und hochmotiviert wollten die zuletzt formstarken Sömmerdaer den Heimvorteil in der Volksschwimmhalle für die Überraschung nutzen.

Vor großer Kulisse und sogar mit TV-Präsenz gelang es Sömmerda zu Beginn, den Gästen im kleinen, engen Becken den Spielaufbau zu erschweren. Die Erfurter gingen zwar nach zwei Minuten in Führung, doch Selter glich aus dem Rückraum aus. Schon im ersten Viertel zeigte sich der Derby-Charakter, mit vielen Nickligkeiten und dadurch Überzahlsituationen auf beiden Seiten. Zweimal gingen die favorisierten Landeshauptstädter abermals in Führung, zweimal glich Sömmerda aus – nach dem ersten Viertel stand es 3:3.

Durch eine Überzahl gleich zu Beginn des Viertels konnte der SVS zum ersten Mal durch Bernhardt in Führung gehen und diese sogar auf 5:3 ausbauen. Doch Ruhe brachte das nicht ins Spiel des Außenseiters, der anschließend zwei Fünfmeter-Strafwürfe verschuldete. Den ersten parierte Markscheffel im Sömmerdaer Tor, den zweiten nutzte der ESSC zum Anschluss. Doch Sömmerdas Center Martin Gehrmann, am Ende mit sieben Treffern der Beste seines Teams, traf umgehend zum 6:4. Drei Minuten vor der Halbzeit hatten die Erfurter das Spiel zum 7:7 ausgeglichen. Die folgenden drei Minuten waren letztlich spielentscheidend. Zunächst verlor Sömmerda seinen Rechtsaußen und Torgaranten Bernhardt nach seinem dritten persönlichen Fehler. Der darauffolgende verwandelte Fünfmeter und zwei weitere Treffer der Erfurter bei nur einem des SVS brachten den ESSC zur Halbzeit mit 11:8 in Führung.

In der dreiminütigen Halbzeitpause mussten sich die Spieler des SVS sammeln und taktisch umstellen. Doch sie begannen überhastet und Erfurt zog durch zwei weitere Tore auf 13:8 davon. Jugendspieler Tom Steinecke, der sechsmal traf, gelang das 9:13 aus Sicht der Gastgeber. Insgesamt aber nutzte der SVS seine Überzahlsituationen nun viel schlechter und überließ dem ESSC die Initiative. Nur dank Gehrmann und Steinecke bleib der SV Sömmerda dran. Nach dem dritten Viertel stand es 11:14.

Im nun folgenden Schlagabtausch hatten die Erfurter immer wieder ein Antwort parat. Nach dem 13:18 gelangen dem SVS zwar drei Tore in Folge, aber ein Erfurter Doppelschlag zum 16:20 entschieden das Spiel endgültig.

Der Sieg war für die Erfurter bereits der 16. insgesamt im Landespokal. Doch auch der SV Sömmerda hatte nach starker Leistung Grund zum Feiern.