Jena. Acht zu acht stand es am Ende nach Sätzen, doch ein Remis wurde es nicht. Die ESV-Seniorenkegler unterlagen in Jena unglücklich mit 1:5.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ESV Gerstungen büßt die Tabellenführung ein

Wenn die Seniorenkegler des ESV aus Gerstungen zu den Kugeln greifen, ist offensichtlich immer Spannung angesagt. So war es auch beim fälligen Auswärtsspiel gegen den SV Carl Zeiss Jena, das die Gäste am Ende mit 1:5 bei 2202:2238 Holz verloren. Der ESV musste die Tabellenführung der Thüringenliga 120 Wurf an den Kontrahenten abtreten und rutschte auf Rang drei hinter Ohrdruf ab.

Nach dem Spitzenspiel herrschte ungläubiges Kopfschütteln bei den Gerstungern. Alle Vergleiche endeten mit einem 2:2 nach Sätzen, aber einzig und alleine Klaus Bauer (570 Holz) konnte mit einem winzigen Holz Vorsprung gegen den ehemaligen Auswahlspieler Wolfgang Oestreicher (569) den Mannschaftspunkt erkämpfen. Bei allen anderen ESV-Sportlern ging das in die Keglerhose, entweder immer knapp die Bahnen abgegeben oder am Ende mit ein paar Zählern am MaP vorbei geschrammt.

Holger Langendorf (530) kam neben Klaus Bauer im ersten Durchgang mit nur acht Holz Rückstand zu seinen Gegenspielern Bodo Bocklich/Wolfgang Ziebell von der Bahn. Umso ärgerlicher dann die weitere Entwicklung, weil gerade auf der letzten Bahn die Gastgeber dermaßen Nerven zeigten, Jürgen Langlotz (576) trotz hervorragendem Endergebnis und Frank Helis (526) es aber nicht zu nutzen wussten. Langlotz hatte bis dahin bereits zwei Sätze gegen Frank Heyer (599) gewinnen können und verfehlte den Mannschaftspunkt um sechs Holz. Kapitän Helis ließ sich von einer Serie von fünf Fehlwürfen seines Gegners Frank Prengel (532) offensichtlich anstecken. Wenngleich ohne Fehlwurf, aber mit einem nervösen Abräumspiel gab er sein Duell ab. Trotz eines sehr guten Gesamtergebnisses fuhr der ESV geschlagen nach Hause.