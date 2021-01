So wie hier gegen die Tölzer Löwen konnte der ETC auch in Weißwasser jubeln.

Weißwasser Gegen die Lausitzer Füchse feierten die Eishockeycracks aus Crimmitschau den fünften Sieg in Folge.

ETC Crimmitschau bleibt in Erfolgsspur

Die Siegesserie der Eispiraten Crimmitschau hält an: Die Westsachsen gewannen das Sachsenderby bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 (1:1; 2:2; 1:0). Der Erfolg war der Fünfte in Folge für das Team von Mario Richer in der DEL2.

Bereits in der zweiten Spielminute fielen die beiden Treffer des Startdrittels. Zunächst zog Eispiraten-Angreifer Petr Pohl ab und bestrafte damit einen Fehler des Lausitzer Schlussmannes. Nur 17 Sekunden später war es Ludwig Nirschl, der Michael Bitzer postwendend das 1:1 einschenkte.

Zwischenzeitlichen Rückstand gedreht

In der Folge entwickelte sich eine offene Partie. Verteidiger Carl Hudson hatte die Chance zur erneuten ETC-Führung, er bestritt sein insgesamt 100. Eispiraten-Spiel.

Timo Gams, der direkt von der Strafbank kam, legte in der 26. Minute zu Daniel Weiß quer, der die Scheibe zum 2:1 für Crimmitschau über die Torlinie drückte.

Doch Weißwasser hatte die besseren Chancen und drehte durch Luis Rentsch (26.) und Topscorer Kale Kerbashian (34.) die Partie. Mathieu Lemay (39.) sorgte mit seinem Handgelenkschuss noch im Mitteldrittel für den 3:3-Ausgleich.

Im Schlussdrittel warteten beide Teams auf ihre Chance zum Sieg, den entscheidenden Treffer erzielten die Gäste. Scott Timmins zog ab und versenkte die Scheibe rechts unten im Füchse-Tor (52.).

Fünf Siege in Folge gelangen den Westsachsen in ihrer Clubgeschichte bislang erst ein einziges Mal – während der Spielzeit 2017/18. Lohn ist der vierte Platz in der Tabelle. red