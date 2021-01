Vor dem zweiten Lockdown wurden auf der Anlage des ETC Rot-Weiß noch Tennis gespielt. Jetzt hoffen die Mitglieder, dass sie ab März wieder spielen dürfen, dann auch auf ihren beiden neuen Plätzen.

Erfurt Erfurts größter Tennisverein treibt trotz Corona die Erneuerung seiner Anlage voran, will 2021 neue Turniere ausrichten und mit seinem Damenteam die Regionalliga aufmischen.

ETC Rot-Weiß sieht sich gut aufgestellt und hofft auf ein Jahr des Aufbruchs

Derzeit erscheint im Erfurter Schneeregen fast alles grau in grau. Doch wenn man vom Steiger kommend in die Stadt fährt, sieht man es rechterhand rot leuchten. Ein alter Bretterzaun, der dem Verein ein Dorn im Auge ist, verwehrt zwar immer noch den uneingeschränkten Blick auf die schmucke Anlage des Erfurter Tennis-Clubs (ETC) Rot-Weiß, aber ein rascher Blick durch den vorgelagerten Bauzaun lässt erahnen, dass sich eine Menge getan hat und noch immer tut beim mit knapp 400 Mitglieder größten Erfurter Tennisverein.