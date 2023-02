Euro-League: THC-Handballerinnen sind heiß auf Gruppensieg

Bad Langensalza. Nach dem Jubiläumssieg über Oldenburg ist vorm Heimspiel-Finale in der European-League-Gruppe. Gegen Vác soll der Lauf vergoldet werden.

Der Dreher musste es zum Abschluss einfach noch sein. Im letzten Wurf der Partie ein bisschen Kunst und Spaß zugleich. Und er passte, wie der gesamte Mittwochabend für Nathalie Hendrikse. Einer zum Genießen.

„Es war der letzte Wurf. Wir führen. Und die Torhüterin war weit draußen. Der Siebenmeter war perfekt“, erzählte die Niederländerin freudestrahlend. Einen Tag nach ih­rem Schlusspunkt zum 36:27 (17:15) gegen Oldenburg trainierte die 27-Jährige trotz Frei schon wieder, schob auf der Bowlingbahn danach noch ein paar Bälle. Alles andere als ruhige Kugeln sind es gewesen. So wie am Abend zuvor in der Salzahalle, dessen Verlauf sie mit ei­nem Dutzend Tore glänzen ließ.

Ein Dutzend wie nicht alle Tage

Zwölf Tore, die werfen sich nicht alle Tage. Erst recht nicht für eine Außenspielerin. „Puh, das ist lange her, dass ich in einem Spiel so oft getroffen“, sagte die Niederländerin. Obwohl sie die sieben Siebenmeter-Treffer abzog, sei es etwas Besonderes gewesen, freute sie sich darüber – und vor allem über die Punkte.

Im Hoch zwischen Bundesliga-Platz zwei und dem Freudenfest European League ist der 30. Sieg im 40. Aufeinandertreffen mit Oldenburg zum Auftakt der Rückrunde „viel wert“ gewesen. „Weil es nicht so einfach war, wie es das Ergebnis aussagt“, merkte Hendrikse an.

Dass zwei ihrer Würfe bei Nele Freese endeten, fiel selbst kaum ins Gewicht. Es sprach aber ebenso für die Güte von Oldenburgs Torfrau. Mit schnellen Beinen und 16 Paraden trug sie viel dazu bei, dass ihre Mannschaft den THC über weite Strecken ärgern konnte.

„Wir haben in der ersten Hälfte schlecht gegen den Kreis gespielt“, fand Trainer Herbert Müller. Dass dort oftmals Marie Steffen gut angespielt wurde, ließ den früh erarbeiteten Fünf-Tore-Vorsprung der Einheimischen bis zum Gang in die Kabine auf zwei Treffer schmelzen.

Helfried Müller: „Hatten den größeren Willen“

Wenn der THC-Express aber in Fahrt kam, dann schien kein Kraut gegen ihn gewachsen zu sein. Ein ums andere Mal waren die Thüringerinnen den Gästen entlaufen, blieben in dem Strafwurf- und Strafenfestival (15 Siebenmeter, zehn Zeitstrafen) so stets vorn und zogen in den letzten Minuten noch davon.

Co-Trainer Helfried Müller lobte das Torhüterinnen-Gespann Nicole Roth/Irma Schjött und führte den klaren Erfolg nicht zuletzt darauf zurück, was er und sein Bruder in dieser Serie so sehr an seiner Mannschaft schätzen: dass sie zu keiner Zeit klein beigibt. „Zum Schluss hatten wir den längeren Atem. Und auch den größeren Willen“, lobte Helfried Müller das Team, das ihn, die Spielerinnen und den gesamten Verein gerade groß träumen lässt.

Der Weg in die Runde der letzten acht in der European League ist nach dem Remis bei Valcea frei. Am Sonntag gilt es, den Gruppensieg gegen Vác festzumachen. Bei den Ungarinnen um deren Hauptakteurin Csenge Kuczora konnten die Thüringerinnen gewinnen und führen die Gruppe mit sieben Punkten an.

„Niemand hat gedacht, dass wir es so weit schaffen können“, muss sich Nathalie Hendrikse manchmal kneifen, um ehrgeizig wie sie ist gleich nachzulegen: „Jetzt wollen wir auch in der Gruppe Erster werden.“

Thüringer HC – Praktiker-Vác, Sonntag, 14 Uhr, Wiedigsburghalle Nordhausen