European League: THC-Handballerinnen erwartet interessante Gruppe

Wien. Auf dem Weg durch die Gruppenphase müssen die Thüringerinnen nach Rumänien, Kroatien und Frankreich reisen.

Rumänien, Kroatien und Frankreich: Das sind die Stationen für die Handballerinnen des Thüringer HC in der Gruppenphase der European League. Wie die Auslosung am Donnerstag in der Zentrale des europäischen Verbandes in Wien ergab, treffen die Frauen um Trainer Herbert Müller in der Gruppe B auf Dunarea Braila, Lokomotive Zagreb und Chambray Touraine.

Bensheim/Auerbach als zweiter deutscher Vertreter muss sich in der Gruppe C mit CS Gloria Bistritia (Rumänien), Neptunes Nantes (Frankreich) sowie MKS Lublin aus Polen auseinandersetzen.

Die Spiele werden vom 6. Januar bis 18. Februar ausgetragen. Die ersten beiden kommen ins Viertelfinale.