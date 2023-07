European League: THC-Handballerinnen für Gruppenspiele gesetzt

Mit Chambray Touraine (hier mit Aidiatou Dembele) sowie Sävehof hatten die THC-Handballerinnen um Johanna Reichert (rechts) in der Vorsaison zwei starke Kontrahenten in der European-League-Quali zu schlagen. Diesmal starten sie in der Gruppenphase.

Erfurt. Ohne Risiko, früh ausscheiden zu können, freuen sich die Thüringer Handballerinnen auf ihre internationalen Spiele. Der Auftakt in die Bundesliga hat es in sich. Ein Knüller wartet am vierten Spieltag.

Die THC-Handballerinnen müssen in der neuen European-League-Saison keine Qualifikation bestreiten. Während Oldenburg in die zweite Qualifikationsrunde einsortiert worden ist und Dortmund wie Bensheim eine Runde danach einsteigen, sind die Thüringerinnen als eine von vier Mannschaften für die Gruppenphase gesetzt. Das gab der europäische Verband (EHF) bekannt. Damit beginnen die internationalen Spiele für den Thüringer HC nach dem Erreichen des Final Four im Januar.

„Das ist super, eine Belohnung für die Ergebnisse der deutschen Teams in den letzten Jahren“, freut sich Trainer Herbert Müller auf die sechs sicheren Euro-League-Spiele im Januar und Februar. Wie sein THC sind Nykøbing (Dänemark), beim Finalturnier in Graz zuletzt Zweiter, sowie CS Gloria Bistrita (Rumänien) und Mosonmagyaróvári KC (Ungarn) für die Gruppen gesetzt. Insgesamt starten 34 Teams in dem zweithöchsten Clubwettbewerb der EHF.

„Das vereinfacht die Planungen“, findet Manager Maik Schenk. Zudem sieht er einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil. Ab der Gruppenphase partizipieren die Mannschaften von Ausschüttungen der EHF. Die Quali-Runden sind komplett aus eigener Kasse zu bestreiten.

In Prag gegen den Champions-League-Sieger

Die Setzliste beruht auf der Länderwertung der Euro League. In der ist Deutschland auf Rang drei geklettert – hinter Dänemark, Un­garn und vor Rumänien. Für die ersten vier ist ein Platz in der Gruppe fix. Dadurch können sich die Thüringerinnen im ersten Saisonteil auf die Bundesliga konzentrieren. Und die hat es für den letztjährigen Vizemeister schon im ersten Monat in sich. Nach dem Heimauftakt gegen Leverkusen am 9. September geht es zur HSG Bensheim/Auerbach und danach nach Neckarsulm. Am vierten Spieltag kommt es in der Salza­-Halle zum Knüller mit Meister und Titelfavorit Bietigheim.

„Kein leichter Start“, so Herbert Müller. „Aber den hatten wir in den vergangenen Jahren auch nicht. Wir haben genügend Testspiele“, fügt er an. Einige hochkarätige Partien sieht die am Montag begonnene Vorbereitung vor. Zum Auftakt ist Banik Most in Bad Langensalza (5. August, 18 Uhr) und Nordhausen (6. August, 15 Uhr) zu Gast. Danach nimmt der THC wie in den Jahren zuvor am Traditionsturnier in Most teil. Einer der Höhepunkte bildet das Aufeinandertreffen in Prag mit Champions-League-Sieger Kristiansand Vipers um die frühere THC-Rückraumschützin Marketa Jerabkova (19./20. August).

Der Sommer-Fahrplan:

5. August, 18 Uhr, Bad Langensalza: Thüringer HC gegen Banik Most

6. August, 15 Uhr, Nordhausen: Thüringer HC gegen Banik Most

11. – 13. August: Turnierteilnahme in Most mit Spielen gegen Kobierzyce, Strasbourg und Most

14. – 18. August: Trainingslager in Most

19. – 20. August: Thüringer HC gegen Kristiansand Vipers

24. August, 19 Uhr, Mühlhausen: Thüringer HC gegen Sachsen Zwickau

26. August, 18 Uhr, Sömmerda: Thüringer HC gegen MKS Lublin

27. August, 15 Uhr, Artern: Thüringer HC gegen MKS Lublin