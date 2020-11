EVC-Präsident Burbank: „Wir werden wieder aufstehen“

Die Homepage des Erfurter Volleyball-Clubs ist wahrlich veraltet. Auf der Startseite prangt noch ein großes Logo mit der Aufschrift „Regionalliga Ost/1. Herren“. Daneben steht groß in Weiß auf rotem Grund: „Trainer für Regionalliga gesucht“. Dabei ist das Kapitel Regionalliga schon seit über einem Jahr beendet, nachdem der Verein keinen Nachfolger für Erfolgscoach Meik Minks gefunden und sich die erste Mannschaft aufgelöst hatte.

Eine erste Mannschaft gibt es immer noch, doch die spielt jetzt nur noch auf Freizeitniveau, in der Verbandsliga. Der Glanz des EVC und dessen Vorgängers Post SV, der einst sogar ein Jahr in der zweiten Liga spielte, ist längst verblasst, das Logo auf der Homepage ein verstaubtes Relikt aus erfolgreicheren Zeiten.

Carsten Burbank ist immer noch dabei. Seit der Gründung des Erfurter VC im Jahr 2011 – die Post-Volleyballer wollten eigenständig werden – ist er der Vereinspräsident. Wir sprachen mit dem 59-Jährigen über den Niedergang des EVC, den Neuaufbau mit dem Nachwuchs, die Suche nach Unterstützung und seine Einsätze als Mittelblocker.

Seit Tag eins EVC-Präsident und auch mit 59 noch aktiver Volleyballer: Carsten Burbank. Foto: Burbank

Seit das Regionalliga-Team aufgelöst wurde, betreibt der EVC nur noch Freizeit-Volleyball. Die besten Talente haben den Verein verlassen. Was sind die Gründe für den sportlichen Niedergang?

Niedergang klingt sehr negativ. Durch den Weggang von Meik Minks ist einfach eine missliche Lage entstanden. Wir haben alles versucht, einen Nachfolger für ihn zu finden, aber es hat nicht geklappt.

Minks selbst sieht das anders. Er beklagte schon als er noch da war mangelnde Unterstützung durch den Vorstand. Zudem habe er die Vereinsführung früh genug über seine Auszeit informiert, doch die Suche nach einem Nachfolger sei erst viel zu spät erfolgt.

Grundsätzlich haben wir das Problem, dass sich zu wenige Ehrenamtler um zu viel kümmern müssen. Die Last der Vereinsarbeit verteilt sich auf sehr wenigen Schultern. Vom ehemaligen Post-Team, das unbedingt einen eigenständigen Volleyballverein gründen wollte, gehören nur noch zwei zu unserem Verein. Nur einer von ihnen, Carsten Rieder, engagiert sich als Vorstandsmitglied für die Vereinsarbeit.

Also ist die Entwicklung des Vereins den fehlenden Ehrenamtlern geschuldet?

Zum Großteil ja. In den letzten Jahren sind uns wichtige Konstanten weggebrochen, vor zwei Jahren etwa Sven Kühnel, der sich um die Koordination des gesamten Nachwuchses gekümmert hat. Die wenigen, die alles schultern müssen, auch ich, sind eben keine Profis. Das merkt man mitunter, etwa bei der Sache mit Meik Minks.

Dennoch ist es auffällig, dass ein Verein wie die SG Erfurt electronic, der weniger Nachwuchs hat als der EVC und ebenfalls wenige Ehrenamtler, die sich um alles kümmern müssen, im Gegensatz zu Ihrem Verein auf der Überholspur ist, mit den Damen in der dritten Liga und den Herren in der Thüringenliga. Was wird dort besser gemacht?

Das kann ich nicht beurteilen. Ich freue mich für sie, dass sie dort erfolgreich arbeiten. Aber auch wir werden wieder aufstehen und sind auf dem Weg, wieder stärker zu werden. Unser Faustpfand bleibt die gute Jugendarbeit, auf der seit Anbeginn des EVC der Fokus liegt. Wir konnten im letzten Jahr zwei starke Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft integrieren, die dort zu Leistungsträgern herangereift sind. Viele Eltern wissen allerdings gerade den Fakt zu schätzen, dass wir ihren Kindern Volleyball bieten, der nicht zuerst auf Leistung abzielt.

Wird dennoch auch ein solcher irgendwann wieder beim Erfurter VC zu sehen sein?

Davon bin ich fest überzeugt. Wir konnten Landestrainer Jan Wunderlich als unseren neuen Nachwuchskoordinator gewinnen, der an Schulen nicht nur Kinder mit Interesse, sondern auch dem Talent für Volleyball sucht. Wir werden wieder aus uns selbst heraus wachsen und neben der breiten- auch wieder eine leistungssportliche Perspektive bieten. Unsere erste Mannschaft spielt in der Verbandsliga schon in dieser Saison eine sehr gute Rolle, ist Spitzenreiter. Sollten wir aufsteigen, zieht das zusätzlich wieder Spieler von außerhalb an, die Thüringenliga spielen wollen. Ich hoffe, nach der Zwangspause können wir so gut weiterspielen.

Sie sprechen bewusst von „wir“, da sie trotz Ihrer 59 Jahre noch selbst aktiv bei der Ersten dabei sind?

Ja, ich habe als Mittelblocker noch mit ausgeholfen, da die Position keiner spielen wollte. Aber einer der angesprochenen Jungen spielt das jetzt – zum Glück, denn ich kann zwar technisch noch mithalten, bin aber körperlich doch an meine Grenzen gestoßen (lacht).