In der Saison 2014/15 spielte Jan Forstbauer (re.) für den ThSV Eisenach und stieg mit den Wartburgstädtern in die 1. Bundesliga auf.

Per Zweitspielrecht der MT Melsungen trug Jan Forstbauer in der Saison 2014/2015 das Trikot des ThSV Eisenach. Am 2. Weihnachtsfeiertag kommt der inzwischen 28-jährige Linkshänder mit dem HSV Hamburg zum Punktspiel in die Wartburgstadt. Wir sprachen im Vorfeld mit ihm.