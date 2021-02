Ex-Gothaer Lucas Wobst hat den Aufstieg im Visier

Coburg Was macht eigentlich? Basketballer steht mit dem BBC Coburg auf Platz eins der ProB und träumt von der ProA

In einer kleinen Wohngemeinschaft hat es sich Lucas Wobst gemütlich gemacht. Ähnlich wie in Erfurt schätzt der 20-Jährige das WG-Leben, welches Freiheit, Gemeinschaft, aber auch Verantwortung verspricht. Zum „Meister in der Küche“ hat sich der Wölfiser zwar noch nicht entwickelt; und er schätzt es, wenn die Freundin des Mitbewohners kocht. Das heißt aber nicht, dass Wobst nicht selbst ab und zu den Kochlöffel schwingt.