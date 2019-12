Ex-Nationalspieler Dirk Schnell ist 60

Rang drei bei der Weltmeisterschaft 1986 stellte den letzten größeren Erfolg der DDR-Handballnationalmannschaft dar. Jene zwei Wochen in der Schweiz fühlen sich für Dirk Schnell noch immer an „als wäre es gestern gewesen“. Nicht nur, weil ihn daheim eine Bronzemedaille daran erinnert. Auch sonst sind die Erlebnisse bis zum 24:23 im kleinen Finale gegen Schweden noch lebendig, zumal Schnell und Mitspieler viel von der Alpenrepublik sehen durften. Und er ist ungemein stolz darauf, insgesamt 82-mal im Trikot der DDR-Auswahl gespielt zu haben.

„Die Nationalmannschaft war von klein auf mein großes Ziel“, sagt einer der erfolgreichstes Eisenacher Handballer. Gestern ist Dirk Schnell 60 Jahre alt geworden. Groß gefeiert wird der runde Geburtstag heute Abend im Gasthaus am Mosbacher Waldbad. Zu den Gästen zählen ehemalige Auswahlkollegen wie Stephan Hauck und Peter Hofmann sowie etliche ThSV-Urgesteine wie Detlef Henkel oder Michael Dubiel.

Seine ersten Schritte im Handball machte der gebürtige Erfurter bei Motor Gispersleben, ehe die Familie 1970 nach Eisenach zog. Zu Beginn der 10. Klasse wechselte Schnell 1975 von der BSG Motor Eisenach an die Kinder- und Jugendsportschule (KJS) in Frankfurt/Oder. Dort wurde er sofort zum Jugendauswahlspieler, nahm an der Junioren-WM 1979 teil und rückte im Oberliga-Team des ASK Vorwärts ins Blickfeld der Nationalmannschaft, die nach dem schwachen WM-Abschneiden 1982 im Neuaufbau war.

Der Linksaußen träumte von Olympia in Los Angeles, doch der Traum platzte. Der Ostblock boykottierte und richtete „Gegenspiele“ aus. Dass die DDR wie 1980 dem „großen Bruder“ Gold wegschnappte, ist für den Eisenacher rückblickend eher ein schwacher Trost. Denn auch die Sommerspiele in Seoul vier Jahre später fanden ohne Schnell statt. „Obwohl ich noch Anfang 1988 beim World Cup in Schweden dabei war, wurde ich urplötzlich nicht mehr berücksichtigt. Den genauen Grund kenne ich bis heute nicht“, so Schnell. Seine Stasi-Akte gebe keine klare Antwort, zeige aber, dass Teamkollegen über ihn kritisch berichteten. Kein Wunder, dass er zu den einstigen Frankfurter Mitspielern so gut wie keinen Kontakt mehr hat.

Schnell möchte jedoch nicht nachkarten: „Ich bin mit dem, was ich erreicht habe, sehr zufrieden.“ Schließlich schaffen es nicht viel zu einer WM-Medaille. Auf dem Weg dahin gab es in der Hauptrunde einen Sieg über die damals übrigens von Sead Hasanefendic trainierten Schweizer und das Duell mit dem „Klassenfeind“ BRD, das die DDR mit 23:16 klar gewann. Weitere internationale Höhepunkte seiner Laufbahn waren die Teilnahmen am Supercup in Dortmund. Aber nicht nur wegen der riesigen Kulisse (10.000 sahen 1985 den Finalsieg der DDR über die UdSSR) dort, sondern auch das ganze Drumherum machten aus diesen Westreisen etwas Besonderes. „Wenn wir mit der Auswahl drüben waren, ging es lockerer zu als mit den Clubs“, erinnert sich Schnell, dass der eine oder andere Vertreter von Adidas oder Puma im Hotel aufkreuzen durfte: „Mit diesen Klamotten warst du daheim dann der König.“ Um Erfolge zu haben, komme es freilich nicht aufs Outfit an. „Entscheidend sind Ehrgeiz und Motivation“, lautet bis heute sein Credo.

Als Glücksfall für Schnell erwies sich 1987 der Wechsel zum SC Magdeburg. Am Saisonende durfte er mit dem SCM die Meisterschale bejubeln. Nach nur einer Saison kehrte er zurück zu seinen Wurzeln, wurde mit Motor in der Oberliga zweimal beste BSG. Dass Schnell 1990 schon mit 30 die leistungssportliche Laufbahn beendete, habe verschiedene Gründe gehabt. Einerseits konnte der Diplomsportlehrer beim VfB Kassel erste Erfahrungen als Trainer sammeln, andererseits ermöglichten ihm die Hessen die Ausbildung zum Bankkaufmann. Seit 2009 ist er in Eisenach als selbstständiger Finanzberater tätig.

Durch Sohnemann Karl-Marius fand er 2011 zurück zum Handball. Erst als Mitinitiator der Ballsportschule in Wutha, dann ab 2016 als Nachwuchscoach beim ThSV Eisenach, wo er trotz Vertrag bis 2020 im Sommer überraschend freigestellt worden war. Über einen neuen Trainerjob denkt Schnell nicht nach. Er hat in seiner Freizeit andere Aktivitäten für sich entdeckt. Er hat einen Flugschein abgelegt, angelt, geht tauchen, spielt einmal wöchentlich Badminton und montags mit Freunden Fußball. Nichtsdestotrotz dürften sich heute Abend die meisten Gespräche um den Handball drehen.