Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz startet in Neustädt

Neustädt. Ein namhaftes Teilnehmerfeld geht bei der fünften Auflage des Neustädter Kugel-Cups auf Weitenjagd. Auch Breitensportler können sich im Ring testen.

Auch ohne den zweifachen Weltmeister David Storl wird beim 5. Neustädter Kugel-Cup am Samstag hochklassiges Kugelstoßen geboten. Kurz vor Meldeschluss trug sich Christina Schwanitz in die Startliste ein. Elf internationale Podestplätze hat die Athletin vom LV 90 Erzgebirge in ihrer Vita stehen, darunter Gold bei der WM 2015 als Zwillingsmutter. Im Jahr 2021 läuft es für die 35-Jährige auf dem Weg zu Olympia in Tokio jedoch noch nicht nach Wunsch. In Stockholm konnte sie vorige Woche zwar ihre Saisonbestleistung auf 18,57 Meter steigern, aber damit belegte Schwanitz beim Diamond-League-Meeting nur Rang acht. Das Feld der Männer wird vom aktuellen deutschen Meister, Dennis Lukas (LG Idar-Obersein), angeführt.

Insgesamt 40 Athleten verschiedenster Altersklassen – von der U16 bis zur W 80 – gehen im Gerstunger Ortsteil an den Start. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl hat Ausrichter Heiko Wendorf (Eisenacher LV) den Zeitplan etwas geändert. Los geht es bereits um 12.45 Uhr mit dem Wettbewerb der Senioren. Am Sonntag kann sich jedermann (10.30 Uhr Frauen, 11 Uhr Männer) an der Kugel ausprobieren.