Fabian Wrobel und Lasse Peto siegen als Tischtennis-Duo

Linz. Thüringens Tischtennis-Nachwuchs schlug vier Tage bei den 20. Raiffeisen Youth Championships im österreichischen Linz auf.

Vom 21. bis 24. Mai nahm der Thüringer Tischtennis-Verband vorwiegend mit seinen Landeskaderathleten an den 20. Raiffeisen Youth Championships im österreichischen Linz teil.

Für alle TeilnehmerInnen ergab sich wieder die Gelegenheit, das im stillen Kämmerlein aufrechterhaltene Können unter Wettkampfbedingungen zu testen. Natürlich ging es vornehmlich um eine Standortbestimmung und darum, was noch für Defizite bestehen.

Bei den Younger-Cadet-Girls, was der U13-Konkurrenz entspricht, ging Leonie Strunz an den Start. Sie wird im kommenden Jahr zum Stamm der Damen-Oberligamannschaft in Zeulenroda gehören, hat ihre Nachwuchs- und Individualspielberechtigung aber weiterhin beim Post SV Gera.

Starke internationale Konkurrenz

Gemeinsam mit Chayenne Reinl (TTZ Sponeta Erfurt) trat sie in Linz im Mannschaftswettbewerb an. Beide kamen am Ende auf eine ausgeglichene Bilanz von drei Siegen bei drei Unentschieden und drei Niederlagen. Im Einzel gewann Leonie Strunz ihre Vorrundengruppe, unterlag aber in der Endrunde einer jungen Spielerin aus Spanien und direkt im Anschluss einer Tschechin jeweils mit 1:3.

Insgesamt konnte eine 14:8-Bilanz notiert werden, was für den Wiedereinstieg gegen internationale Konkurrenz positiv zu bewerten ist. In der gleichen Altersklasse ging auch der Zeulenrodaer Timo Seidel an den Start. Zusammen mit Arthur Wieland (TTZ Sponeta Erfurt) bestritt er die Mannschaftswettkämpfe. Am Ende kam das Team mit Platz 15 im Mittelfeld der 24 teilnehmenden Mannschaften ins Ziel. Platz zwei in der Vorrundengruppe bedeutete für Seidel die Qualifikation für die Endrunde im Einzel.

Trainingslager für den Sommer geplant

Leider war auch hier gleich in den ersten beiden Runden gegen einen Italiener und einen Österreicher jeweils mit 0:3 Endstation. Mit einer Gesamtbilanz von 5:11-Spielen blieb Timo Seidel hinter seinen Erwartungen zurück.

Noah Siebenhaar gehört ab dem kommenden Spieljahr der 3. Herren-Mannschaft in der Verbandsliga an. In Linz bildete er bei den Cadet-Boys (U15) mit Friedrich Schnitter (TTZ Sponeta Erfurt) und Kaito Ishida (SV Schott Jena) eine Mannschaft. Mit einem durchwachsenen Ergebnis kam das Team auf den 19. Platz. Im Einzel gelang Siebenhaar zunächst kein Sieg in seiner Vorrundengruppe.

Dennoch steckte er nicht auf, spielte sich besser in das Turnier und konnte die Trostrunde gewinnen. Mit einer Bilanz von 6:11-Spielen weiß er, was bis zum Saisonstart noch zu tun ist. Speziell die Beinarbeit und die Rückhandseite werden im Focus der Sommertrainingseinheiten stehen.

Mit Vincent Kazuch wird ab kommender Saison ein Erfurter Sportschüler die 2. Zeulenrodaer Herren-Mannschaft in der Thüringenliga verstärken. Er bildete mit Fabian Günzel (Post Mühlhausen) und Robert Haufe (TTV Hydro Nordhausen) bei den Junior-Boys (U19) eine Mannschaft. Sie erreichten Platz 22. Im Einzel gelang Kazuch kein Sieg in seiner Vorrundengruppe. Dem folgten zwei gewonnene Spiele in der Trostrunde, ehe er gegen einen Tschechen verlor. Die Gesamtbilanz lautete 6:12-Spiele.

Junger Schleizer war bester Thüringer

Fabian Wrobel (TV Konradsreuth /ab 1. Juli VfB Schleiz) ist regelmäßiger Teilnehmer des Stützpunkttrainings und erzielte das beste Resultat der Veranstaltung. Gemeinsam mit Lasse Peto (USV Jena) konnte er das Mannschaftsturnier der Mini-Cadet-Boys (U11) gewinnen. Die zweiten und dritten Plätze gingen jeweils an tschechische Teams. Im Einzeldurchgang war dann etwas die Luft raus, denn er verlor in der 2. Runde gegen den späteren tschechischen Sieger knapp mit 2:3. Seine Gesamtbilanz kann sich mit 18:2-Spielen sehen lassen.

Grundsätzlich war das gut organisierte Turnier in Linz aus Sicht der Betreuer die Reise wert. Da man im Vergleich zu anderen Ländern Trainingsrückstände hatte, haben sich alle Thüringer entsprechend gut verkauft.