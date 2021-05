Am Ende stand die Qualifikation für die 2. Bundesliga und den Uefa-Cup. Die 40. und letzte Saison der DDR-Fußball-Oberliga 1990/91 war für den FC Rot-Weiß zugleich die erfolgreichste. In unserer Serie blicken wir mit Schlüsselspielern von einst auf die Partien vor 30 Jahren zurück. Heute: Zbigniew Fabinski (56) über das 2:1 am 25. Mai 1991 gegen Brandenburg.