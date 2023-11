Fahner Höhe und FC Carl Zeiss Jena werden vom Thüringer Fußball-Verband bestraft

Erfurt. Das Landespokalspiel in Dachwig hat für den FC An der Fahner Höhe und für den FC Carl Zeiss Jena Folgen.

Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hat nach den Vorfällen im Landespo­kalspiel zwischen dem FC An der Fahner Höhe und dem FC Carl Zeiss Jena (0:3) am 15. Oktober beide Vereine bestraft. Fahner Höhe wird zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt. Die Jenaer müssen eine Geldstrafe in Höhe von 3300 Euro zahlen. In die Verfahrenskosten teilen sich beide Vereine.

Während des Spiels wurde Pyrotechnik gezündet, in der Halbzeitpause gab es Rangeleien. Außerdem betraten Zuschauer in der Schlussminute das Feld. Und nach der Partie wurden Gästespieler beim Gang in die Kabine bedroht. Beide Vereine haben die Urteile akzeptiert.