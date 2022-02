Dachwig. Nach dem Sieg gegen Rudolstadt steht für den FC An der Fahner Höhe in der Fußball-Oberliga das nächste Landesduell auf dem Programm. Am Sonntag beim Tabellen-16. Wacker Nordhausen darf man sich laut Trainer Busse nicht vom Tabellenstand täuschen lassen. Einige wichtige Akteure fehlen ihm.