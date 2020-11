Spätestens nach der Entscheidung des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), in diesem Jahr nicht mehr zu spielen, ist klar, dass die individuellen Trainingspläne für die Oberliga-Kicker von größeren Bedeutung sind als man es vielleicht vielerorts im Vorfeld dachte oder hoffte.

Gleichwohl bietet die Zwangspause natürlich auch verletzten Spielern die Möglichkeit, ihre Blessuren auszukurieren. Bei den Rudolstädtern trifft das insbesondere auf Torhüter Danny Lewandrowski zu, der sich bekanntlich vor einigen Wochen eine Schulterverletzung zuzog und seit dem Spiel in Martinroda (3:3) pausieren muss.

Der Neuzugang, der nach seiner schmerzhaften Blessur operiert wurde, besucht gegenwärtig drei Mal pro Woche die Physiotherapie. „Er hat mir berichtet, dass die Beweglichkeit schon recht gut ist“, sagt Einheit-Coach Holger Jähnisch nach einem Telefonat am gestrigen Montag. Bislang noch ausgeschlossen sind allerdings Übungen zur Kräftigung der Muskulatur. Der junge Mann, der in der Sommerpause von Eintracht Eisenberg in den Heinepark wechselte, ist aber optimistisch, dass er bei einem normalen Heilungsverlauf Anfang Februar wieder in das Training einsteigen könnte. Vorausgesetzt, der Corona-Virus erlaubt es. Denn noch ist unklar, ab wann nicht nur in der Fußball-Oberliga überhaupt wieder trainiert werden darf.

Abgesehen von Lewandrowski sind nach Angaben von Jähnisch alle anderen Spieler gesund – auch jene zwei, die in den letzten Wochen eine Corona-Infektion überstehen mussten. „Beide können wieder normal trainieren“, sagt der Coach.

Währenddessen versucht sich ein gebürtiger Rudolstädter bei Liga-Konkurrent FC An der Fahner Höhe wieder in die Mannschaft zurück zu kämpfen. Nick Walter, der kurzzeitig auch einmal für den FC Einheit kickte, erlitt im Juli im Training eine Kreuzband-Verletzung. „Ich habe das Gefühl, dass er es noch einmal wissen will“, sagt dessen Trainer Tobias Busse über den Mittelfeldspieler.

Der 32-Jährige, der seit 2012 für die Fahnerschen spielt, absolvierte zuletzt ein paar lockere Einheiten. „Er ist sehr engagiert und kämpft sich wieder heran“, meint Busse, der seinen „Künstler“, so der Spitzname Walters, gerne noch einmal auf dem Platz sehen möchte.

Auch wenn der Weg beschwerlich ist, man den weiteren Heilungsverlauf beobachten muss und die Oberliga sowohl fußballerisch als auch körperlich andere Voraussetzung als die Thüringenliga bietet, kann sich der Dachwiger Coach durchaus vorstellen, dass Walter seinen Platz im Team wieder findet.