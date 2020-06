Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faustball: Einsatz für Kinder unverzichtbar

Seit gut drei Wochen fliegt in Nordhausen wieder der Ball bei den großen und kleinen Faustballern des LV Altstadt 98 Nordhausen. Der Alltag kommt langsam wieder in den Sport. Die Faustballkids treffen sich Woche für Woche an der Halle in der Sangerhäuser Straße. Jugendtrainerin Katja Franke hat einen speziellen Plan erarbeitet, um unter speziellen Corona-Bedingungen einen reibungslosen Verlauf zu gewährleisten.

Jeder der kleinen Sportler bekommt seinen eigenen frisch desinfizierten Ball und lauscht aufmerksam den Anweisungen der Trainerin. Für diese Trainingseinheit hat Franke das Aufbauspiel als Thema ihrer Übungen gewählt. So versuchen die Faustball-Youngster den Ball kontrolliert und sicher auf kleinsten Raum anzuheben. Man merkt fast gar nicht die lange Corona-Pause.

Trotz der Unterbrechung in engem Kontakt geblieben

Zum Abschluss gab es noch eine Spielrunde. Hier konnten die Kids noch einmal alle Energie aufbringen und den Spaß am Sport genießen. „Ich bin sehr stolz auf alle Kinder. Sie zeigen alle eine sehr hohe Disziplin und man sieht einmal mehr, dass wir Erwachsenen unseren Kindern mehr zutrauen können“, sagt Trainerin Katja Franke. Nachdem alle Kinder an ihre Eltern übergeben wurden, die Geräte in der Halle vom Trainer-Team gründlich gereinigt wurden und die Halle wieder gelüftet war, ging es mit den Erwachsenen weiter. Schon konnte der Bezirksligameister wieder mit dem Training starten. Da die meisten Spieler langjährige Erfahrung haben sowie alle Grundlagen bekannt sind, fiel der Teil der technischen Übungen eher gering aus. Vielmehr legte man diesmal ein Augenmerk auf die Abstimmung im Angriffsspiel. Es wurden viele Angriffssituationen durchgespielt.

Dietmar Schulze: „Ich möchte einfach Danke sagen für diesen Einsatz“

Nach dem Training sagte Dietmar Schulze, Abteilungsleiter Faustball beim LV Altstadt: „Das wir heute wieder mit zwei Trainingsgruppen trainiert haben, wäre vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Einen großen Anteil daran, dass wir wieder Kinder trainieren können, hat unsere Katja Franke. Auch jetzt, in der Krise, bestand sie von Anfang an darauf, dass die Kinder wieder trainieren. Auch während der Zwangspause ließ sie die Kinder nicht allein und stand auch mit Eltern in engem Kontakt. Auch ein Trainingsvideo wurde für das Training zu Hause aufgenommen. Ich möchte einfach Danke sagen für diesen Einsatz. Das zeigt mir, dass wir in unserem Trainer-Team großes Talent haben, Kinder, aber auch Jugendliche für unsere Sportart zu begeistern. Dies lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.“