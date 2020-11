FC Carl Zeiss-Frauen absolut zufrieden nach Pokalniederlage gegen Bayer München

Zum Glück war die Familie von Mailin Wichmann am Wochenende in Jena. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte die Torhüterin des FC Carl Zeiss Jena mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unruhige Stunden bis zum Anpfiff der Partie gegen den FC Bayern München in der 2. Runde des DFB-Pokals verbracht. „Doch da sie alle da waren, hatte ich ausreichend Ablenkung und musste nicht permanent an das Spiel denken“, sagte Mailin Wichmann nach der Begegnung, die die Fußballerinnen aus Jena 0:2 (0:1) am Sonntag im Ernst-Abbe-Sportfeld vor 250 Zuschauern verloren.

Dass die 18-Jährige gegen den aktuellen Tabellenführer der Frauen-Bundesliga überhaupt zwischen den Pfosten Dienst schieben durfte, war dem Umstand geschuldet, dass Inga Schuldt und auch Sarah Hornschuh verletzt waren. Torhüterin Nummer drei, Laura Kiontke, war indes die Woche über auf Dienstreise und konnte daher nicht den obligatorischen Corona-Test ablegen, der für jede Spielerin verpflichtend ist, wenn sie gegen ein Team aus der Bundesliga auflaufen will. Am Freitag nach dem Training habe sie von Trainerin Anne Pochert erfahren, dass sie am Sonntag ihr Debüt in der 1. Mannschaft geben darf – und dann auch noch gleich gegen den FC Bayern München. „Ich freue mich sehr darüber, dass mir die Trainer dieses Vertrauen ausgesprochen haben“, sagte Mailin Wichmann, die das Sportgymnasium in Jena besucht und eigentlich bei der U21 das Tor hütet.

Und Wichmann bot dann auch das eine oder andere Schmankerl gegen das Team von Trainer Jens Scheuer dar. Nach wenige Minuten nach dem Anpfiff parierte sie mit einer Flugeinlage einen Distanzschuss, wofür es Applaus von der Tribüne gab. Zusammen mit der FCC-Verteidigung um Kapitänin Anja Heuschkel, Annalena Breitenbach und Svenja Malena Paulsen war sie eine tragende Säule der Defensive der Heimmannschaft. Zu Beginn des zweiten Aktes parierte sie dann erst einen Schuss aus nächster Nähe sowie den folgenden Nachschuss. Erneut Applaus für die junge Torhüterin, die aus der Nähe von Hamburg in Schleswig Holstein stammt.

Zweimal musste sie am Sonntag jedoch hinter sich greifen. Zweimal war sie – mehr oder weniger – machtlos. In der 36. Minute erzielte Bayerns Viviane Asseyi mit einer Direktabnahme, mit der sie das Leder gefühlvoll über die aus dem Tor stürmende Schlussfrau hob, das erste Tor der Begegnung. In der 72. Minute fälschte schließlich Jenas Svenja Malena Paulsen einen Schuss von Münchens Simone Laudehr auf der Linie so unglücklich gen Pfosten ab, dass Mailin Wichmann nicht den Hauch einer Chance hatte.

Um es an dieser Stelle kurzzumachen: der FC Bayern München war das klar bestimmende Team in dieser Begegnung. Der Klassenunterschied war omnipräsent. Spielerisch hatte die junge Mannschaft von Anne Pochert den gestandenen Fußballerinnen aus der Isar-Metropole kaum etwas entgegenzusetzen. Kein Angriff, keine Chance oder gar ein Schuss auf Bayern-Gehäuse. Aber sie kämpften in der Defensive – und wie. Mit einer Melange aus Courage, Willen, Laufarbeit und angemessener Härte – sowie hie und da auch etwas Glück – hielten sie dagegen und warfen sich in jeden Schuss. Und damit konnten sie eine höhere Niederlage verhindern – zum einen. Zum anderen muss aber auch erwähnt werden, dass die Münchnerinnen nicht an ihre Grenzen gingen. Ein unspektakulärer Pflichtsieg eben.

„Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass es 0:2 ausgehen wird, hätte ich es sofort unterschrieben. Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, sagte FCC-Trainerin Anne Pochert nach der Partie. Sie sei stolz auf ihre Spielerinnen, weil sie einem Gegner von einem solchen Format recht wenig zwingende Chancen eingeräumt hätten. „Mit so einer Niederlage können wir getrost in die vierwöchige Pause gehen. Ganz anders würde es aussehen, wenn wir hier mit einer richtigen Klatsche untergegangen wären. So etwas will man dann nicht mit sich herumschleppen“, sagte Pochert, die darauf hofft, dass es in der 2. Frauen-Bundesliga im Dezember weitergeht.

Und Mailin Wichmann? „Das war einfach nur beeindruckend. Ich bin ein wenig sprachlos“, sagte die Torhüterin nach ihrem Debüt. Außerdem habe sie zwei, drei Stunden vor der Partie dann doch noch das Lampenfieber heimgesucht. „Doch mit dem Anpfiff war das auf einmal verschwunden. Ich war voll fokussiert“, sagte Wichmann und lachte.