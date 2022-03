FC Carl Zeiss Jena: 1,95 Millionen Euro als Notgroschen begreifen

Warum der FC Carl Zeiss Jena die Fehler der Vergangenheit nicht gleich wiederholen sollte.

Die wirtschaftliche Ausgangslage ist gut. Der belgische Investor Roland Duchatelet verzichtet gegen Besserungsscheine auf die Rückzahlung von 8,9 Millionen Euro Darlehen, so dass der Club schuldenfrei ist. Durch den neuen Gesellschafter Jenarena kommen fast zwei Millionen Euro in die Spielbetriebsgesellschaft, deren Liquidität so gesichert ist.

Allerdings darf der FC Carl Zeiss die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals war das Konto ebenfalls gut gefüllt – und in Rekordzeit war die Summe aufgebraucht. Ähnlich lief es mit den Sportwelt-Millionen oder mit den Geldern aus Belgien. Diesmal muss das Geld ein Not­groschen bleiben.

FC Carl Zeiss Jena braucht Fans und Sponsoren mehr denn je

Sollte es wirklich Sponsoren geben, die sich wegen Duchatelet zurückgehalten haben, ist nun ihre große Stunde gekommen. Jeder wird benötigt, um mittelfristig in Jena wieder höherklassigen Fußball zu spielen. Ein Zukunftskonzept funktioniert nämlich nur, wenn die Zuschauer wirklich eine sportliche Weiterentwicklung bemerken. Klar ist, dass es Geduld erfordern wird.

Auch die Stadt sollte ein Interesse am Aufstieg des FCC haben: Der Zuschuss fürs Stadion sinkt dann.

