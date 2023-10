FC Carl Zeiss Jena auf Fanclub-Suche

FCC-Kapitän Bastian Strietzel zeigt auf die Ehrentafel für Fanclubs, die am Fanhaus des FC Carl Zeiss hängt. Doch wie viele sind es noch?

Jena. Warum der Traditionsverein ein Register mit allen seinen Fanclubs erstellen möchte.

Wie viele aktive Fanclubs hat der FC Carl Zeiss Jena noch? Diese Frage treibt aktuell die Verantwortlichen des Traditionsvereins um, die in einem Register alle Fanclubs erfassen wollen, um mit ihnen in noch besseren Kontakt zukommen. Beim 5:1-Erfolg der Regionalliga-Fußballer am vergangenen Sonnabend gab es im Stadion dazu auch schon einen Aufruf.

„Wir wollen diese Kultur der Fanclubs als Teil der Fankultur stärken – mit besserem Kontakt und mehr Miteinander“, erklärt Clubsprecher Andreas Trautmann. Schon zu DDR-Zeiten, erzählt er, hatten die Saalestädter deutschlandweit über 100 Fanclubs. Allerdings habe die Tradition, Fanclubs zu gründen, insgesamt deutlich nachgelassen. „Viele junge Fußballfans in der Kurve fühlen sich zu den Ultraszenen hingezogen, um dort ihr aktives Fandasein auszuleben“, sagt Trautmann. „Zudem sind die Mitglieder der vor allem in den 1980er und 1990er Jahren gegründeten FCC-Fanclubs auch nicht jünger geworden. Aber das heißt nicht, dass es keine aktiven Fanclubs mehr gibt.“

Fanclubs sollen sich beim Verein melden

Und genau mit denen will der Verein ins Gespräch kommen. „Der kommunikative Weg zur organisierten Fanszene ist für den Verein deutlich einfacher – eben weil sie organisiert ist.“ So kann der FCC seine Anhänger besser mit Informationen versorgen und mit besonderen Angeboten auf sie zukommen.

Der Verein ruft seine Fanclubs daher auf, sich unter anderen mit folgenden Informationen zu melden: Name des Fanclubs, Gründungsjahr, Logo, Herkunft, Anzahl der Mitglieder und Kontaktdaten. Die Infos können an die E-Mail-Adresse fanclubs@fc-carlzeiss-jena.de geschickt werden.

„Wir sind selbst total gespannt, wie viele aktive Fanclubs es noch gibt“, sagt Trautmann. Nach vollständiger Erfassung der Daten will der Verein das Fanclubregister natürlich auch veröffentlichen.

