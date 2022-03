FC Carl Zeiss Jena: „Englische Woche geht nicht spurlos an Spielern vorbei“

Jena. Am Sonntag tritt der FC Carl Zeiss Jena beim SV Lichtenberg 47 an, der zuletzt mit guten Ergebnissen überrascht hat. Dieses Rezept wählt der Jenaer Trainer.

Zum ersten Mal in der fast 119-jährigen Vereinsgeschichte tritt der FC Carl Zeiss Jena am Sonntag bei dem SV Lichtenberg 47 in Berlin an. Anstoß des Regionalliga-Spiels ist um 13 Uhr – unser Vorabcheck zu der Partie.

Ausgangslage: Die Jenaer haben beide Spiele nach der Corona-Zwangspause gewonnen und wollen zum Abschluss der Englischen Woche nachlegen. „Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, haben wir am Donnerstag angesprochen“, sagt Jenas Trainer Andreas Patz. Er lobt die Spieler, dass sie inzwischen „alles reinwerfen, leidenschaftlich sind und sich gegenseitig unterstützen“.

Ein Stammspieler fehlt wegen einer Sperre

Kader: Patz freut sich darüber, dass ihm fast alle Spieler zur Verfügung stehen. Justin Schau sah gegen Meuselwitz die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Leon Bürger hat seine Wadenverletzung auskuriert. Am Samstag will das Trainerteam nach der Auswertung eines Belastungstests entscheiden, ob er zum Kader gehört.

Aufstellung: „Die Englische Woche geht nicht spurlos an den Spielern vorbei“, sagt Patz, der in der Startelf rotieren will. „Gut, dass frische Leute reinkommen können.“

Zwei Ex-Jenaer stehen im Kader

Gegner: Der SV Lichtenberg 47 hat bislang 34 Punkte gesammelt, im Heimspiel vor zwei Wochen den BFC Dynamo mit 1:0 besiegt und zuletzt 4:2 in Rathenow gewonnen. „Sie haben eine gestandene Mannschaft, die in fast gleicher Konstellation schon länger zusammenspielt“, sagt Patz. Im Kader stehen mit Torwart Niklas Wollert und Stürmer Philipp Grüneberg zwei Spieler, die auch schon für Jena aufgelaufen sind.

Historie: Der FC Carl Zeiss hat das Hinspiel mit 3:0 gewonnen – das war der bislang einzige Vergleich beider Teams.

Anreise: Die Jenaer fahren am Sonntag mit dem Bus nach Berlin, brechen um 7.45 Uhr am Ernst-Abbe-Sportfeld auf.

Gästefans dürfen ins Stadion

Zuschauer: Fans dürfen unter 3G-Bedingungen ins Stadion. Die 10.000 Zuschauer fassende Arena „Hans Zoschke“ ist derzeit für 2000 Besucher freigegeben. Karten soll es noch an der Tageskasse geben.

Fernsehen: Es ist weder eine Liveübertragung der Partie im Fernsehen noch bei Ostsport.tv geplant.

Ausblick: Das nächste Heimspiel findet am Freitag, 18. März, im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. In der Woche darauf muss Jena am Dienstag wieder in die Hauptstadt reisen und das Nachholspiel bei Tasmania Berlin absolvieren.

Rückkehrer Felix Drinkuth: Warum er die Englischen Wochen mag

Aktuelle Fotos vom Abriss in der Südkurve