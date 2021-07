FC Carl Zeiss Jena: Entscheidung in Sachen Maximilian Oesterhelweg gefallen

Jena. Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat lange auf eine Antwort seines besten Offensivspielers gewartet: Nun hat er sich platziert.

Die lange Bedenkzeit führte zum Erfolg: Maximilian Oesterhelweg (30) hat dem FC Carl Zeiss Jena am Montag eine Vertragsverlängerung zugesagt. Beide Seiten einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis zum Sommer 2022 – mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Oesterhelweg hatte die Jenaer lange zappeln lassen. Er wolle zunächst andere Offerten prüfen und dann über seine Zukunft entscheiden. Unter anderem hatte der TSV Steinbach-Haiger aus der Regionalliga Südwest mit um den Offensivspieler gebuhlt, der zu den Wunschkandidaten von Cheftrainer Dirk Kunert gehörte. Oesterhelweg ließ seinen Vertrag zum 30. Juni auslaufen und ist auch nicht mit ins Trainingslager nach Zeulenroda-Triebes gefahren. Die Jenaer Verantwortlichen verloren schon fast den Glauben daran, dass die Verlängerung noch zustande kommt.

Leistungsträger gebunden

Mit der Einigung am Montag sichert sich der FC Carl Zeiss die Dienste seines mit fünf Toren erfolgreichsten Torschützen der abgelaufenen Rumpfsaison. Nur Pasqual Verkamp, der zu Viktoria Berlin gewechselt ist, brachte es auf die gleiche Trefferzahl. Damit haben die Jenaer zumindest einen der beiden Leistungsträger gebunden. Er trainiert am Montagnachmittag wieder im Paradies mit.

Als nächste Personalie soll die Verpflichtung des Linksverteidigers Marcel Hoppe (21) folgen, der zuvor beim FC Energie Cottbus unter Vertrag stand. Cheftrainer Kunert lobte den Probespieler, der mit nach Zeulenroda gereist war.

Steinherr spielt künftig für 1860 Rosenheim

Thomas Steinherr, der seinen Vertrag beim FC Carl Zeiss in der vergangenen Woche aufgelöst hatte, schloss sich derweil einem anderen Regionalligisten an. 1860 Rosenheim aus Bayern verpflichtete den Offensivspieler, der im Frühjahr zunächst in Jena verlängert hatte, sich dann aber „aus privaten Gründen“ zum Abschied entschloss.

Der FC Carl Zeiss Jena startet am Sonnabend, 24. Juli, in die neue Saison. Das Auswärtsspiel beim Berliner AK beginnt bereits um 12 Uhr. Die Jenaer Fans kritisieren die neuen Anstoßzeiten in der Spielklasse und die weitgehende Zerklüftung der Spieltage.

