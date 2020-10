FC Carl Zeiss Jena: Hoffnung auf Zuschauer gegen FC Energie Cottbus

Kann das Spiel des FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch, 28. Oktober 2020, gegen den FC Energie Cottbus trotz steigender Corona-Fallzahlen in Jena mit Zuschauern stattfinden? Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) geht derzeit davon aus, dass wie zuletzt Fans an der Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld teilhaben können. Das letzte Wort hat indes das Gesundheitsamt Jena.

Ausnahmegenehmigung bei schlüssigem Hygienekonzept möglich

In der Ostthüringer Stadt ist die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen gemessen auf 100.000 Einwohner über 50 gestiegen. Deshalb treten ab Dienstag, 27. Oktober, neue Regeln in Kraft. Diese sehen vor, dass an Veranstaltungen unter freiem Himmel maximal 250 Besucher teilnehmen dürfen. „In der Allgemeinverfügung ist klar unterschieden zwischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und jenen, die im Freien stattfinden. In beiden Fällen kann immer bei Vorlage eines schlüssigen Infektionsschutzkonzeptes eine Ausnahmegenehmigung durch das Gesundheitsamt erfolgen“, sagt Koppe.

Nach jetzigem Stand geht er davon aus, dass wieder 1256 Zuschauer ins Ernst-Abbe-Sportfeld dürfen. Er verweist auf das Hygienekonzept des FC Carl Zeiss Jena, das sich in den vergangenen Wochen bewährt habe. Durch separate Zugänge und Abstand in den Sitzplatzblöcken sind die Zuschauer im Stadion weit getrennt. Die Besucher dürfen maximal in Vierergruppen zusammensitzen – diese Sitzordnung wird zur Kontaktnachverfolgung protokolliert. Zudem besteht während der kompletten Partie die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Gästefans dürfen laut Konzept wie in den bisherigen Saisonspielen nicht ins Stadion.

Ein Damoklesschwert

Allerdings kann der Leiter des städtischen Krisenstabes dem FC Carl Zeiss keinen Freifahrtschein für die Begegnung am Mittwoch ausstellen. Wenn die Fallzahlen bis zur Wochenmitte erneut stark steigen, könne dies auch Einfluss auf die Zuschauerfrage im Stadion haben. Wir bleiben weiter dran am Thema.