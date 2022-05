FC Carl Zeiss Jena: In neuer Regionalliga-Saison sollen die Eintrittspreise steigen

Jena. Der Fußball-Regionalligist plant trotz des nicht erreichten Aufstiegs eine Erhöhung beim Eintrittspreis. Einschränkungen gibt es auch für Dauerkarten-Käufer.

Der FC Carl Zeiss Jena wird in der neuen Regionalliga-Saison keine Dauerkarten für die Tribünenblöcke A und B verkaufen. Hintergrund ist, dass im Block A vorübergehend der Gästebereich eingerichtet wird.

Laut Vereinssprecher Andreas Trautmann ist geplant, den Block in einem Teilbereich des A-Sektors mit einem extra Zaun abzutrennen und im unteren Bereich die Sitzschalen zu entfernen. Die Kapazität beträgt 610 Plätze bei insgesamt 6100 Plätzen. Bei Risikospielen ist als weiterer Puffer der Block B nötig. Bringen die Gäste nur wenige Fans mit, werde geprüft, den Puffer und womöglich auch den A-Block für Zeiss-Fans zu öffnen, sagt Trautmann. Neu steht Block F auf der Nordtribüne mit 400 Sitzplätzen zur Verfügung.

Aktive Fanszene bevorzugt Platz auf Haupttribüne

Die aktive Fanszene will weiter in Block E auf der Haupttribüne bleiben und nicht in den neu eröffneten Stehplatzblock auf der Nordtribüne umziehen. Die Anhänger müssen den vollen Tribünenpreis zahlen, teilt der Verein mit. Nach Fertigstellung des Stadions zieht die Südkurve auf die Südtribüne um. Eine entsprechende Regelung war im Mai verkündet worden, die auch Änderungen an den Bauplänen des Stadions mit sich bringt.

Der Besuch des Ernst-Abbe-Sportfeldes wird in der neuen Spielzeit etwas teurer. Bei Tageskarten ist mit einer „geringfügigen Erhöhung“ zu rechnen, heißt es vom FC Carl Zeiss Jena. Die Preise für die Dauerkarten teilte der FCC noch nicht mit. Der Onlineverkauf soll nach einer Technikumstellung zum 15. Juni beginnen. Wer seinen angestammten Platz in den Blöcken A und B vorübergehend aufgeben muss, erhält diesen nach Fertigstellung des Stadions – sofern gewünscht – wieder zurück.

