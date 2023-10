FC Carl Zeiss Jena kann erst einmal durchatmen

Jena. Ein gewolltes Traumtor und ein ungewollter Treffer zum 2:1 lassen die Jenaer im Kellerduell gegen Hansa Rostock II jubeln.

Das verschmitzte Lächeln war Elias Löder auch nach dem Abpfiff noch nicht aus dem Gesicht gewichen. Jenas Schlitzohr hatte im Kellerduell des FC Carl Zeiss in der Fußball-Regionalliga gegen Hansa Rostock II am Samstagnachmittag mal wieder sein Näschen für spektakuläre Tore bewiesen. „Ich habe gesehen, dass er ungünstig stand und schieße einfach drauf“, beschrieb er die Szene in der 49. Minute, als Hansa-Keeper Max Hagemoser zu weit vor seinem Kasten stand. Löders Schuss aus gut 40 Metern schlug zum 5:1 für die Jenaer ein. „Das war schon gewollt. Es sind jetzt schon mehrfach in der Liga solche Tore gefallen.“

Löders Traumtor, bereits sein siebenter Treffer im zehnten Ligaspiel, war gleichzeitig der Schlusspunkt einer Partie, nach der der FC Carl Zeiss zumindest ein bisschen durchatmen kann. Dabei ging es gar nicht gut los. Schon nach elf Minuten hatte Thomas Meißner zur Führung für die Rostocker getroffen. Benjamin Zank machte im Abwehrverhalten keine gute Figur.

Weichen standen schon zur Halbzeit auf Sieg

Doch die Jenaer schlugen umgehend zurück durch ein Kopfballtor von Burim Halili nach einer Ecke von Lukas Lämmel (16.). Und Zank machte in der 31. Minute seinen Fehler wieder gut, stibitzte im Mittelfeld den Ball und schickte Lämmel auf die Reise, der allein auf Hagemoser zulief. „Ich habe gar nicht groß nachgedacht. Beim Schuss hat man gesehen, dass er nicht so gewollt war“, meinte Jenas Mittelfeldmotor, der dennoch zum 2:1 traf. Und als Löder kurz vor der Pause das 3:1 nachlegte, in dem er einen Ball abstaubte, den Maximilian Krauß zuvor nach einem Solo am Pfosten platziert hatte (45.), standen die Weichen vorzeitig auf Sieg.

Der Doppelschlag nach der Pause durch Joel Richter (47.), der mustergültig von Lämmel bedient wurde, und eben Löders Traumtor machte den Deckel drauf. „Aber es sind nur drei Punkte“, gab Lämmel den Mahner. „Wir müssen mehr Spiele gewinnen, dann sind wir auf einem guten Weg.“ Auch Trainer René Klingbeil fand ein Haar in der 5:1-Suppe. „Wenn wir hintenraus noch mannschaftsdienlicher spielen, können wir noch ein, zwei Tore mehr machen.“ Gleichwohl war er mit der Art und Weise des Erfolges voll einverstanden.

Löder warnte derweil vor dem Oberliga-Absteiger FC An der Fahner Höhe, gegen den es am Sonntag im Landespokal geht. „Das ist ein Gegner, den man ernst nehmen muss.“

Burim Halili vom FC Carl Zeiss: „Wir müssen jetzt genauso weitermachen!“

FC Carl Zeiss Jena sucht Sportdirektor: Kandidaten waren im Stadion

Stimmen zum 5:1 des FC Carl Zeiss Jena

Das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock II in der Zusammenfassung