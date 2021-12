FC Carl Zeiss Jena: Spiel gegen den 1. FC Lok Leipzig wird ausfallen

Das letzte Spiel des Jahres sollte unter Flutlicht am Samstag um 16 Uhr stattfinden.

Jena. Am Sonnabend sollte der FC Carl Zeiss Jena das letzte Heimspiel des Jahres austragen – doch noch hat der Regionalligist Gewissheit.

Vorbereiten aufs Ungewisse: So ließ sich die Lage für die Spieler des FC Carl Zeiss Jena zum Wochenstart beschreiben. Doch seit Dienstagabend haben sie Gewissheit. Das Spiel des FC Carl Zeiss gegen den 1. FC Lok Leipzig am Sonnabend wird ausfallen.

Jenas Sportdirektor Tobias Werner war noch zu Wochenbeginn davon ausgegangen, dass die Partie stattfinden kann. Er hatte aber zugleich Zeichen aus Leipzig vernommen, dass die Austragung nicht gesichert ist. In der Mannschaft der Sachsen hatten sich mehrere Spieler mit dem Corona-Virus infiziert, andere sind als Kontaktpersonen bis mindestens Mittwoch in Quarantäne. Deshalb ist schon das Spiel gegen Rathenow ausgefallen.

Nicht genügend Leipziger Spieler einsatzbereit

Intern verweisen die Leipziger darauf, dass nur zwölf Spieler einsatzbereit sind. Nur solange 13 Feldspieler verfügbar sind, muss ein Verein in der Regionalliga antreten. Am Dienstagabend kündigte der Nordostdeutsche Fußballverband gegenüber dem FC Carl Zeiss Jena an, dass die Partie ausfallen wird.

Die Jenaer haben auch einen Corona-Fall in den eigenen Reihen, allerdings ist kein Spieler davon betroffen. Ein geimpfter Betreuer erkrankte; die Fußballer hatten sich aber getestet und konnten trainieren. Mit dem Ausfall des Lok-Spiels steht fest, dass sich für die Jenaer die Pause im Januar erheblich verkürzen wird. Laut Werner plant der NOFV, Nachholspiele am 15. und 16. Januar beziehungsweise am 20. und 21. Januar anzusetzen.

Pause im Januar fällt kürzer aus

Für Jena steht schon die ausgefallene Partie gegen die VSG Altglienicke vom vergangenen Freitag auf der Liste – mit dem Lok-Spiel werden wohl beide Termine gebucht, die somit höchstwahrscheinlich schon vor dem ursprünglichen Auftakt gegen Energie Cottbus stattfinden werden. Diese Begegnung ist regulär für den 29. Januar um 13 Uhr angesetzt.

Für den Jenaer Sportdirektor bedeutet die neue Entwicklung, dass er den Winterfahrplan neu stricken muss. Vorgesehen ist, gegen den FSV Zwickau, Dynamo Dresden und Bayreuth zu spielen – je nach Nachholplan muss er mit den Gegnern über mögliche Spielverlegungen verhandeln. Andererseits gewinnt Werner der Situation auch Positives ab, da die Mannschaft im Januar gleich durchstarten kann.

Erster FCC-Abgang steht mit Hajrulla fest

