FC Carl Zeiss Jena: Rückkehr von Stürmer Felix Brügmann, der nie weg wollte

Am Mittwoch (Anstoß 19 Uhr) kehrt Felix Brügmann mit dem FC Energie Cottbus nach Jena zurück und tritt gegen den FC Carl Zeiss an. Der Angreifer hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt 2019. Dennoch sortierte ihn Trainer Lukas Kwasniok aus. „Ich selbst wollte aus Jena nie weg“, sagt der Stürmer heute im Interview mit unserer Zeitung und gewährt spannende Einblicke in seine Sicht der Dinge.

Felix Brügmann, am Sonntag haben Sie es in die Sendung „Zeiglers wunderbarere Welt des Fußballs“ geschafft, weil der Kommentator nach einer vergebenen Großchance sagte: „Da schämt er sich richtig, fast so wie ein kleines Mädchen, das in der Kirche einen ziehen ließ.“ Gab es viele Reaktionen?

Nein. Die Szene hebe ich mir auf, wenn ich später meinen Kindern etwas zum Lachen zeigen will. Ich muss den Kommentator mal fragen, wie er auf den Spruch kommt. Fakt ist: Als Stürmer ärgere ich mich, dass ich den Ball vorbeigeschossen habe. Das ist nicht mein Anspruch.

Sind Sie besonders motiviert bei der Rückkehr nach Jena?

Ich bin bei jedem Spiel motiviert. Aber natürlich ist es ein besonderer Anreiz nach dem Abschied in Jena.

„Das waren andere Personen, die meinten, so entscheiden zu müssen“

Sie mussten trotz wichtiger Tore zum überraschenden Klassenerhalt in der dritten Liga gehen.

Die Zeit in Jena war kurz und intensiv. Ich selbst wollte aus Jena nie weg. Das waren andere Personen, die meinten, so entscheiden zu müssen. Mein Abschied hätte anderweitig ausfallen können angesichts dessen, was ich in den letzten Drittliga-Spielen zurückgegeben hatte.

„Ein Jahr später hat es der Fußballgott bestraft“

Fühlten Sie sich abgeschoben?

Ich habe über die Presse erfahren, dass mit derartigen Gedanken gespielt wurde. Im Fußballgeschäft gibt es selten Dankbarkeit. Man hätte die Mannschaft zusammenhalten müssen, auch mit Spielern verlängern müssen, deren Verträge ausgelaufen sind. Das war ein Team am Ende. Man hat sich stattdessen dafür entschieden, die Personalie des Trainers zu feiern. Ein Jahr später hat es der Fußballgott bestraft.

„Selbst Jena hängt meilenweit hinterher“

Nun spielen beide Vereine wieder in einer Liga. Warum läuft es bei Energie nicht so gut?

Der Saisonstart lief gegen uns. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber verloren. Durch den Druck konnten wir die fußballerische Leistung nicht mehr auf den Platz bringen. Viktoria Berlin ist leider weit enteilt. Selbst Jena hängt meilenweit hinter der Tabellenspitze hinterher.

Welches Ziel strebt Cottbus an?

Wir wollen eine gewisse Konstanz auf den Platz bringen und gut aufgestellt in die neue Saison gehen, falls es in dieser Serie nicht klappt. Viktoria muss es aber auch in einer langen Saison mit 38 Spieltagen erst einmal bis zum Schluss durchziehen. Für uns steht das Thema Aufstieg nicht zur Debatte, sondern das Spiel in Jena. Da wollen wir im besten Fall drei Punkte einsammeln.

