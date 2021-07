FC Carl Zeiss Jena verpflichtet Torhüter und Mittelfeldspieler

Jena. Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena verstärkt sich mit zwei Spielern, die höherklassige Erfahrung mitbringen.

Der FC Carl Zeiss Jena hat kurz vor dem Start des Trainingslagers in Zeulenroda-Triebes zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Zum einen verpflichteten die Jenaer Mittelfeldspieler Leon Bürger, zum anderen Torhüter Tom Müller. Beide unterschrieben einen Ein-Jahres-Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Leon Bürger (21) spielte zuletzt für den Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig, kam allerdings in der abgelaufenen Saison nur in zwei Partien zum Zuge. Der Sohn von Henning Bürger hatte in Jena das Fußballspielen gelernt und später die Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig durchlaufen. Er soll das zentrale Mittelfeld stärken. „Ich freue mich, dass sich Leon für uns entscheiden hat – ein junger, technisch starker, sehr talentierter Spieler mit Jenaer Vergangenheit, der Bock auf uns hat und vor allen Dingen Perspektive“, sagt Cheftrainer Dirk Kunert, der Bürger bereits aus seiner Zeit in Wolfsburg kennt.

Zwei Torhüter kämpfen um den Stammplatz

Keeper Tom Müller (23) stand zuletzt beim Drittligisten Hallescher FC unter Vertrag, für den er seit 2009 spielte. Er kam über die Jahre in 24 Drittliga-Partien zum Einsatz. Die Jenaer hatten ihn bereits im Testspiel gegen Dynamo Dresden (0:5) eingesetzt, sich aber nicht von den Gegentoren abschrecken lassen. Sportlich als auch vom Typ her habe er einen guten Eindruck hinterlassen, sagt Kunert. Der Trainer sieht damit einen guten Konkurrenzkampf mit Lukas Sedlak entfacht.

Ins Trainingslager nach Zeulenroda nehmen die Jenaer auch drei Probespieler mit: Marcel Hoppe (21), zuletzt Linksverteidiger bei Energie Cottbus, Maurice Hehne (24), zuletzt Mittelfeldspieler beim FSV Zwickau und Sebastian Schmitt (24), zuletzt auf der linken Außenbahn bei Alemannia Aachen, stellen sich vor. Den FC Carl Zeiss verlassen wird Niclas Fiedler. Dessen Vertrag wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.