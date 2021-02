FC Carl Zeiss Jena: Warum sich drei Ex-Spieler dem FC Nitra anschließen

ena. Drei Fußballer, die zuletzt für den FC Carl Zeiss Jena aufgelaufen sind, wechseln in die Slowakei. So begründen sie die Entscheidung.

JGleich drei ehemalige Spieler des FC Carl Zeiss Jena wechseln in die erste slowakische Liga. Neben Ole Käuper und Kilian Pagliuca hat sich auch Eroll Zejnullahu für einen Transfer zum FC Nitra entschieden.

Als erster entschied sich Ole Käuper (24) für einen Wechsel in die Slowakei. Sein Berater hatte zuvor auch mit dem FC Carl Zeiss gesprochen und gehofft, dass sein Schützling Spielpraxis in der Regionalliga sammeln kann. Schließlich ergab sich doch die Option FC Nitra. „Es ist wirklich sehr professionell hier. Ich denke, das Team ist eine großartige Mischung aus Jugend und Erfahrung“, sagt Käuper, der von Werder Bremen bis Sommer in die Slowakei ausgeliehen wird.

Pagliuca spricht über eine großartige Gelegenheit

Nach dem Abstieg des FC Carl Zeiss aus der dritten Liga hatte auch Stürmer Kilian Pagliuca (24) kein neues Vertragsangebot erhalten und keinen neuen Verein gefunden. Er war 2019 aus Halle nach Jena gekommen und unter Trainer Rico Schmitt aufgeblüht. Zu mehr als zwei Toren in 18 Spielen reichte es aber nicht – und damit auch nicht für einen neuen Vertrag. „Es ist eine großartige Gelegenheit für mich, in einer ersten Liga in Europa zu spielen. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, unter guten Bedingungen zu arbeiten und meine Qualitäten unter Beweis zu stellen“, sagte Pagliuca, muss sich aber erst akklimatisieren.

Zejnullahu ließ FC Carl Zeiss Jena zu lange zappeln

Die Entscheidung der beiden Ex-Jenaer bestärkte auch Eroll Zejnullahu zu dem Schritt. Der FC Carl Zeiss wollte den 26-Jährigen im Sommer halten, der aufgrund einer Verletzung nur elf Drittligaspiele absolviert hatte. Doch der Mittelfeldspieler wartete so lange auf ein besseres Angebot, bis der FCC eine andere Option gewählt hatte.

Die Offerte aus der Slowakei reizt ihn. „Ich bin hier, um hart zu arbeiten. In der obersten Liga zu spielen, ist eine großartige Möglichkeit für mich“, sagte Zejnullahu und will als erfahrener Spieler den jüngeren Kollegen helfen.

Die Stadt Nitra hat 76.000 Einwohner und befindet sich 90 Kilometer östlich der Hauptstadt Bratislava. Der örtliche Fußballverein FC Nitra belegt den achten von zwölf Tabellenplätzen in der obersten slowakischen Liga. Zum Jahreswechsel ist ein deutscher Investor eingestiegen und ermöglicht so zahlreiche Transfers. Dabei handelt sich um Peter Hammer, einen Autohändler und Spielerberater. Er hatte einst den 1. FC Nürnberg auf Marek Mintal aufmerksam gemacht und so den Einstieg in die Fußballwelt geschafft.

