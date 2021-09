FC Carl Zeiss Jena: Zwei Sterne, die sich auszahlen

Jena. Warum sich der FC Carl Zeiss Jena auf eine große Geldsumme des Deutschen Fußball-Bundes freuen darf.

Der Deutsche Fußball-Bund hat das Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena mit zwei Sternen ausgezeichnet. Damit erfüllt der Regionalligist die Anforderungen, die der Verband an Zweitligisten stellt. Die Zertifizierung zahlt sich für die Jenaer auch finanziell aus.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der FC Carl Zeiss die Einstufung in Kategorie zwei erreicht und dies nun bestätigt, wie Präsident Klaus Berka erläutert. Damit verbunden waren Anforderungen, Stellen in der Verwaltung einzurichten, einen Fußballlehrer und einen hauptamtlichen Physiotherapeuten zu beschäftigen. „Diese Voraussetzungen haben wir erfüllt und kommen damit auch unserem eigenen Qualitätsanspruch nach“, sagt Berka. Verbunden sei die Einstufung durch den DFB mit einer jährlichen Fördersumme von 100.000 Euro.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gute Bedingungen im Nachwuchs als Grundlage für sportlichen Erfolg

Berka ist besonders stolz darauf, dass das Jenaer Nachwuchsleistungszentrum, eines von 56 bundesweit, sogar mehrere langjährige Zweitligavereine hinter sich gelassen hat. „Langfristig werden sich unsere Träume von der zweiten Bundesliga nur dann erfüllen, wenn wir schon im Nachwuchsbereich gute Bedingungen bieten“, sagt der Vereinspräsident. Es sei eine starke Leistung, als kleiner Verein mit allen Nachwuchsmannschaften in den höchstmöglichen Ligen zu spielen. Zudem sei durch die U21 eine Möglichkeit gegeben, Junioren an den Männerfußball heranzuführen.

Rico Kroker, administrativer Leiter des Jenaer Zentrums, sieht die Zertifizierung als Auszeichnung für alle Mitarbeiter. „Nun heißt es, nicht nachzulassen und uns weiterzuentwickeln, um auch zukünftig eine erstklassige fußballerische Ausbildung in Jena zu gewährleisten.“ Oberstes Ziel müsse sein, dass „möglichst viele der Talente auch später den Sprung in den Leistungsbereich der Männer und Frauen schaffen – und das am allerliebsten hier bei und für den FC Carl Zeiss“.

Mit diesem Ziel geht Lucas Stauffer ins nächste FCC-Spiel

Wie Cheftrainer Dirk Kunert den Kader einschätzt

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Sport.