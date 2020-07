Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Einheit Rudolstadt plant mit fünf Testspielen

Der FC Einheit Rudolstadt plant im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Saison insgesamt fünf Testspiele. Das wurde gestern bekanntgegeben. Dabei fährt man drei Mal zum Gegner, zwei Kontrahenten empfängt man auf dem heimischen Platz.

Los geht es am 18. Juli um 14 Uhr beim Verbandsligisten SV 09 Arnstadt, ehe man am 24. Juli um 19 Uhr zum SC 03 Weimar, der ebenfalls in Thüringens höchster Spielklasse aktiv ist, fährt. Hier ist dann der Anpfiff für 19 Uhr geplant.

Bereits am 28. Juli, gleichfalls um 19 Uhr, findet das erste Heimspiel statt: Die BSG Wismut Gera gastiert unterhalb der Heidecksburg. Nach den drei Vertretern aus der Verbandsliga fährt der FC Einheit Rudolstadt am 1. August zu Regionalligist ZFC Meuselwitz (Anstoß: 14 Uhr), ehe die Testspielserie am 8. August (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Landesklässler FSV Ohratal beendet wird.

Beim FC Einheit Rudolstadt geht man davon aus, dass es, so wie es der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) kommuniziert hat, möglich sein könnte Mitte August mit den Punktspielen der Oberliga beginnen kann. Deshalb plant Holger Jähnisch die Vorbereitung mit dem Fokus auf diesen Termin. Nach einigen eher „ruhigen“ Trainingseinheiten in der letzten und in dieser Woche, soll ab kommenden Montag die Vorbereitung starten. Dann hat der Oberligist vor seinem neunten Jahr in der 5. Spielklasse noch fünf Wochen Zeit. In der wird 14 Mal als Mannschaft sowie zwei Mal individuell trainiert. Hinzu kommen oben erwähnte fünf Testspiele.

Sollten die Punktspiele nicht am 15./16. August, sondern erst am 5. September beginnen, dann ist die Woche vom 10. bis 16. August für die Oberligakicker trainingsfrei.