FC Einheit Rudolstadt testet gegen den ZFC Meuselwitz

Bad Blankenburg/Rudolstadt. Die Testspiel-Begegnung zwischen Rudolstadt und Meuselwitz findet am Dienstag, 18.30 Uhr, auf dem Gelände der Landessportschule Bad Blankenburg statt.

Für Holm Pinder, dem Trainer des ZFC Meuselwitz, wird es am Dienstag ein ganz anderes Spiel: „Gegen Zwickau haben wir viel gegen den Ball gearbeitet, war der Druck des Gegners schon recht groß“, sagt der Trainer nach der 0:2 (0:0)-Niederlage des Regionalligisten gegen de höherklassigen Kontrahenten aus Westsachsen.

Am Dienstag trifft der ZFC nun auf den FC Einheit Rudolstadt. Und ist in der Favoritenrolle. Insofern ist es natürlich ein anderes Spiel, das auf die Meuselwitzer zukommt: Auf dem Gelände der Landessportschule Bad Blankenburg dürfte der ZFC deutlich mehr Ballbesitz gegen den Oberligisten haben und bestrebt sein, dass Spiel zu machen.

Einheit-Coach nach Test gegen Kahla unzufrieden

Und die Rudolstädter? Die dürften bestrebt sein, die erste Halbzeit des ersten Testspieles in Kahla Mitte vergangener Woche Vergessen zu machen: „Damit war ich überhaupt nicht zufrieden“, sagt Einheit-Coach Holger Jähnisch. Und so dürfte der Test gegen den ZFC Meuselwitz, der sich seit dem Montag im Trainingslager in der Lavendelstadt aufhält, gerade recht kommen. „Da haben wir Sommerfußball geboten, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben uns regelrecht gehen lassen“, monierte der Trainer des FC Einheit nach der Partie, die Rudolstadt erst nach späten Toren 5:2 gewann.

Auf die Rudolstädter wird in Bad Blankenburg ein echter Härtetest zukommen: Die Mannschaft von Holm Pinder, die bereits Ende Juli das erste Punktspiel gegen den SV Lichtenberg absolviert, hat in ihren Vorbereitungsbegegnungen die Rudolstädter Oberligakonkurrenten Blau-Weiß Zorbau (2:0) und VFC Plauen (2:1) besiegt und zuletzt eben gegen den Drittligisten FSV Zwickau mit 0:2 verloren.

Vier Oberligaspiele an Sonntagen

Der ZFC hat dabei einige interessante Spieler verpflichten können: An der Spitze sicherlich René Eckardt vom FC Carl Zeiss Jena. Das sind die weiteren Zugänge: Nils Miatke (FSV Zwickau), Noah-Etienne Vetter (1. FC Magdeburg U19), Niklas Jahn, Dominik Bock, Felix Müller (FC Carl Zeiss Jena) und Justin Fitz (FC Rot-Weiß Erfurt).

Währenddessen fand am vergangenen Samstag die Staffeltagung für die Oberligisten statt. Dabei wurden fast alle Rudolstädter Wünsche bei der Tagung in Luckenwalde erfüllt. Einheit wird an vier Sonntagen gegen den VFC Plauen (A), Krieschow, (H), FC Rot-Weiß Erfurt (H) und Wacker Nordhausen (H) spielen, ansonsten seine Pflichtspiele am Samstag austragen.

Einheit Rudolstadt – ZFC Meuselwitz, Dienstag 18.30 Uhr, in Bad Blankenburg