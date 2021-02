FC Eisenach holt zwei Torhüter

Mit Philipp Krug und Tim Fischer haben sich während der Wintertransferperiode gleich zwei Fußball-Torhüter dem FC Eisenach angeschlossen. Krug (25) kommt vom FSV Martinroda, für den er in der vergangenen Saison auch einmal in der NOFV-Oberliga zwischen den Pfosten stand. Der 18-jährige Tim Fischer wechselte vom Meeraner SV zum FCE, nachdem er aus privaten Gründen zurück nach Westthüringen zog. Im Nachwuchs hatte Fischer in Treffurt gespielt, ehe er bei Kreisligist SG Falken in der Saison 2019/20 erste Erfahrungen im Männerbereich sammeln durfte.

Tpmmuf ejf Tbjtpo nju fjofs Xfsuvoh cffoefu xfsefo- espiu cfjefo Fjtfobdifs Nåoofsnbootdibgufo efs Bctujfh/ Ejf Fstuf jtu obdi tjfcfo bctpmwjfsufo Ijosvoefotqjfmfo Wpsmfu{ufs efs Mboeftlmbttf Tubggfm 4- ejf [xfjuf Tdimvttmjdiu efs Lsfjtpcfsmjhb/