FC Eisenach-Trainer Heidemüller: „Das ist kein Bonusspiel“

Es sind reizvolle Partien, die für die Westthüringer Vertreter in der 2. Runde des Landespokals auf dem Programm stehen. Gleich bei drei Mannschaften gibt es am Wochenende ein Wiedersehen mit Kontrahenten, auf die man erst vor kurzer Zeit in der Liga traf. Ganz entspannt kann derweil Glücksbrunn Schweina das Wochenende verfolgen. Deren Duell in Salza fällt aus, weil die Heimmannschaft nicht antritt.

Eisenach – Arnstadt (Sa., 14 Uhr)

Es dürfte eines der einfachsten Spiele für den FC sein. Mit dem SV 09 Arnstadt kommt ein ambitionierter Thüringenligist ins Wartburgstadion, der seinerseits mit dem Aufstieg liebäugelt und als klarer Favorit anreist. Drei Eisenacher Niederlagen in Folge in der Landesklasse sind ein weiterer Fingerzeig, wie die Ausgangslage ist. Alles andere als ein Gästeerfolg käme einer Sensation gleich.

„Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Das ist nicht nur ein Bonusspiel, wir wollen uns schon präsentieren und nehmen das sehr ernst“, sagt Trainer Werner Heidemüller, der das Duell auch als weiteren Lerneffekt für seine junge Truppe sieht. „Die Einstellung und Art passt. Wir wollen das nicht kampflos hergeben und uns dagegen stemmen“, so Heidemüller. Er hofft neben etwas Spielglück auch darauf, dass sein Team nicht die gleichen Fehler wie in den letzten Wochen begeht. „Fast jeder davon wurde direkt bestraft.“

Ohratal – Teistungen (So., 14 Uhr)

Bis keine anderen Nachrichten eintreffen, gehen die Verantwortlichen beim FSV Ohratal erst einmal davon aus, dass am Sonntag gespielt wird. Dennoch ist die Lage etwas undurchsichtig. Im Eichsfeld selbst darf wegen der hohen Coronazahlen derzeit kein Fußball gespielt werden. Allerdings ist es den höherklassigen Mannschaften (noch) erlaubt, in den Rest des Freistaates zu reisen, um ihre Spiele zu bestreiten. Dennoch bleiben gleich mehrere Fragezeichen. Bekommt Teistungen seine vielen polnischen Spieler zusammen, da das Nachbarland noch stärker von Corona betroffen ist? Und welche Mannschaft können die Ohrdrufer auf den Rasen schicken? „Elf werden es schon werden“, sagt Trainer Thomas Giehl über die Schwere des Unterfangens. Mit Meitz und Kubirske fallen zwei Spieler noch länger aus, Gorf brummt noch die Rot-Sperre gegen Arnstadt ab. Zum illustren Kreis kommen noch Ludewig, Seidenstricker, Reinhold, Baum, Schönau und Hill hinzu.

Wacker Gotha – Steinbach-Hallenberg (Sa., 14 Uhr)

Wacker und Steinbach? Da war doch was. Am 16. September verloren die Gothaer in der Fußball-Landesklasse ihr Heimspiel gegen eben jenen Gegner mit 1:3 – zwei Platzverweisen, viel Spielpech und einer dürftigen Schiedsrichterleistung inklusive. Trainer Lars Harnisch möchte nicht nur deshalb eine Runde weiterkommen. „Lieber schlecht spielen und gewinnen als gut spielen und verlieren“, spricht er auf das Ergebnis vor wenigen Wochen an.

Herpf – Waltershausen (So., 14 Uhr)

Spielerisch gefällig, doch die Punkteausbeute ist beim FSV Waltershausen bei Weitem noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Abwechslung gibt es nun im Pokal, wo die Grün-Weißen beim Herpfer SV (bei Meiningen) gastieren. Und auch hier ist das letzte Aufeinandertreffen noch nicht so lange her. Am 6. September unterlag das Koch/Offenhaus-Team zu Hause mit 2:3, lag bereits mit 0:3 hinten, doch die Aufholjagd kam zu spät. Das soll nun besser klappen, denn ein Erfolg in Südthüringen könnte Schwung für die Aufgaben in der Liga geben.