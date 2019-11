Der Grat zwischen Held und tragischer Figur ist für Torleute ganz schmal. Diese Erfahrung musste auch der 18-jährige Lucas Voigt bei der 0:1-Niederlage des FC Eisenach im Landesklassen-Auswärtsspiel in Borsch machen.

Kurzfristig für den erkrankten Ivan Renic eingesprungen, durchlebte der A-Junior in seinem erst fünften Landesklassenspiel die volle Bandbreite eines Torhüter-Schicksals. Erst parierte er einen von Thomas Seng geschossenen Elfmeter (17./nach Foul von Müller an Strunz), dann, keine zwei Minuten später, rutschte er unglücklich weg und musste den eher schwachen Schuss von Marius Bittorf passieren lassen. „Im Normalfall hätte er den Schuss von Bittorf wohl locker weggefangen“, war sich FCE-Pressewart Andreas Hotzler sicher und bescheinigte dem jungen Keeper trotz dieser Szene eine klasse Partie. „Er war unser bester Mann“.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und setzten durch T Marius Bittorf, der es mit einem Lupfer probierte, auch das erste kleine Achtungszeichen. Eisenachs Rasselbande hielt im Duell „Männer gegen Jungs“ (Hotzler) aber gut dagegen und hatte zwei Gelegenheiten, um selbst in Front zu gehen. Doch Lukas Kraiczi blieb an Borschs Keeper Kramer hängen (8.) und Kapitän Patrick Scholz jagte den Ball nur haarscharf über die Latte (14.).

Nach der Führung kontrollierte Borsch das Geschehen besser, schaffte es aber nicht nachzulegen. Auch weil Voigt eine weitere Bittorf-Chance glänzend entschärfte (23.). Glück hatte der Gast, dass ein Schuss von Niklas Kraus auf dem Lattenkreuz landete. Auch in Hälfte zwei war Borsch dem zweiten Tor näher. Seiml (53.) und Strunz (59.) zielten vorbei. Eisenach konnte sich indes nur noch eine Halbchance (Hinterhaltsschuss von Ender) erarbeiten. FCE-Trainer Michael Offenhaus war nach Spielschluss aber überhaupt nicht enttäuscht und lobte die starke kämpferische Leistung seines Teams.

Im zweiten Sonntagspiel der Staffel erreichte der FC An der Fahner Höhe II beim Debüt von Neutrainer Mario Schmidt ein 1:1 in Herpf. Ein respektables Ergebnis, zumal die Reserve personell geschwächt war und ab der 75. Minute in Unterzahl spielte.

Die weite Anfahrt ließ sich auch der gesperrte Kapitän Stephan Ehegötz nicht entgehen. Und nach 90 turbulenten Minuten atmete der Stammtorwart auf. „Zum Schluss ärgerst du dich sogar ein bisschen, weil das Gegentor kurz vor Ende fiel. Aber natürlich war das ein sehr glücklicher Punkt für uns. Herpf hat richtig gut gespielt, wir aber kämpferisch super dagegen gehalten“, sagte er.

Ohne Unterstützung der Ersten und durch einige Ausfälle geplagt, hatten die Gäste gegen die Elf aus dem Ortsteil von Meiningen zumeist mit Defensivarbeit zu tun. Allerdings verteidigte Fahner geschickt und hielt die Hausherren vom Tor fern. Als Ibrahima Cisse nach zwei eher harmlosen Foulspielen vom Platz gestellt wurde (Ehegötz: „Mit ein wenig Fingerspitzengefühl muss man den nicht geben“), drohte eine erneute Niederlage. Aber das Gegenteil passierte. Nach einem langen Ball traf Danny Krumbein zum 0:1 (78.). Dass es nicht zum ganz großen Coup reichte, war Josip Grebenar geschuldet, der in der 89. Minute ausglich.